طريقة عمل اللقيمات السعودية بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللقيمات السعودية، توجد حلويات متنوعة سهلة الاستخدام وسريعة التحضير منها اللقيمات السعودية، مثل حلويات اللقيمات في السعودية وهي واحدة من الحلويات القديمة، وننشر لكم طريقة عمل اللقيمات المنتشرة في الكثير من المدن السعودية ومكونات اللقيمات وطريقة التحضير.

طريقة عمل اللقيمات السعودية

المكونات:

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة نشاء

ربع كوب سكر

ملعقة كبيرة ونصف من الحليب المجفف

فستق، لوتس، نوتيلا، عسل، شراب (قطر).

كوب وربع كوب ماء

زيت القلي مع قليل من الملح

تحضير اللقيمات السعودية

قلب الخميرة والسكر معًا في ربع كوب ماء حتى يذوبوا تمامًا.

يُمزج الدقيق والنشا والملح والحليب في حوض للخلط ويُعجن بقوة حتى يصبح الخليط متجانسًا.

يُضاف التوليفة إلى العجينة في المرحلة الأولى، ويتبعها الماء المتبقي وتستمر بالعجن حتى تصبح المكونات متجانسة وناعمة.

توضع العجينة جانباً لمدة ساعتين لترتاح وتتوسع في الحجم.

يُسخن الزيت بعد ذلك في مقلاة، وتشكل العجين إلى كرات وتُسقط في الزيت باستخدام قالب أو بأصابعك.

بعد أن تصبح حبات اللقيمات مقرمشة، خذها من الزيت.

تصبح القضمات جاهزة للتقديم بعد سكب الصلصة عليها.

مكونات اللقيمات الخليجية

مكونات:

زبادي (ثلاثة أرباع الكوب).

نصف كوب دقيق

1 كوب بالإضافة إلى ربع كوب ماء

ربع ملعقة صغيرة خميرة

رشة زعفران

فستق، لوتس، نوتيلا، عسل، شراب (قطر).

تحضير اللقيمات الخليجية

اعجن الزبادي والخميرة والزعفران والدقيق معًا في طبق للخلط، مع إضافة الماء تدريجياً أثناء العجن حتى تصبح المكونات متجانسة.

اتركي ساعتين حتى يرتاح العجين وينمو بكميات كبيرة.

يُسخن الزيت بعد ذلك في مقلاة، وتشكل العجين إلى كرات وتُسقط في الزيت باستخدام قالب أو بأصابعك.

بعد أن تصبح حبات اللقيمات مقرمشة، خذها من الزيت.

تصبح القضمات جاهزة للتقديم بعد سكب الصلصة عليها.

تعد اللقيمات السعودية واحدة من الأطباق المحبوبة في السعودية بشكل كبير، خاصة وأن اللقيمات واحدة من الوجبات المحببة بفضل النشويات المنتشرة فيها والسكريات وهي ماتضفي جو من السعادة على من يتناولها، وتعد اللقيمات السعودية منتشرة بقدر كبير داخل المدن السعودية المختلفة.