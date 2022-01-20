نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام الشوفان في حرق الدهون بطريقة سريعة بدون حرمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وجبة الإفطار من أكثر الوجبات إفادة للجسم على مدار اليوم، وهي الوجبة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء النظام اليومي، ويجب العناية جيدا بوجبة الإفطار، لأنها تساعد على إنقاص الوزن بصورة كبيرة، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نعرض أهم الأطعمة التي يجب تناولها على الريق لتحسين عملية الهضم وتحسين أداء الجهاز الهضمي بشكل جيد على مدار اليوم ومن أهم هذه الأطعمة.

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التوت البري لإنقاص الوزن

يمكن تناول كوب من التوت البري على الريق صباحاً وتساعد هذه الوجبة علي التخلص من الجوع وإعطاء الشعور بالشبع، لأن التوت البري يساعد في امتلاء المعدة، و يساعد في عملية التمثيل الغذائي للجسم وزيادة معدل الحرق في الجسم، و يساعد في تحسين نشاط الدورة الدموية و يعمل على زيادة صحة المعدة، حيث يعمل على الوقاية من قرحة المعدة، ويساعد في تحسين حركة الأمعاء وبالتالي التخلص من الفضلات المتراكمة، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية مثل الزنك والصوديوم والكبريت والنحاس، وغيرها من المواد الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تساعد في خسارة الوزن بطريقة صحية وأمنة.

الشوفان لحرق الدهون

يساعد الشوفان على التخلص من الجوع نهائياً وإمداد الجسم بالطاقة وإعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويساعد في خفض سكر الدم وبالتالي زيادة معدل الحرق في الجسم بصورة طبيعية، كما يساعد الشوفان في تنظيم معدل الكولسترول في الدم والتخلص من الكولسترول الضار، ويساعد فيه تحسين حركه الأمعاء، وذلك لأنه يحتوي على الألياف الطبيعية المفيدة لصحة الجسم، والتي تساعد على إعطاء شعور الشبع، وقد أثبتت أحدث الدراسات أن الشوفان يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات التي تساعد في حرق الدهون، لذلك يفضل تناول وجبة من الشوفان على الريق في الصباح لزيادة معدل الحرق في الجسم.

الزبادي على الريق

أكد خبراء التغذية أن تناول الزبادي على الريق صباحاً تساعد في إنقاص الوزن بصورة طبيعية وفعالة، وهذه من أكثر الطرق المجربة والتي أفادت في خسارة الوزن، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، لأن الزبادي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والدهون المفيدة الصحية للجسم، ويعتبر الزبادي واحد من أهم خمس أطعمة تساعد في خسارة الوزن بأمان، كما نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وذلك لاحتوائه على نسبة من البروتين المفيد للجسم، والذي يساعد على حرق الدهون.

زبدة الفول السوداني لإنقاص الوزن

أعلنت جامعة هارفرد أن المكسرات من أهم خمس أطعمة تساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع، وتعتبر زبدة الفول السوداني من أهم الأنواع الذي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف الطبيعية المفيدة لصحة الجسم، وتساعد في حرق الدهون بشكل طبيعي ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، و تحتوي على نسبة جيدة وقد أثبتت أحدث الدراسات الخبراء التغذية أن تناول زبدة الفول السوداني على الريق في الصباح الباكر يساعد في خسارة الوزن بشكل طبيعي ولكن بمعايير محددة.