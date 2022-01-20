طريقة عمل اللانشون البيتي الموفر بدون لحم أو فراخ بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

اللانشون من الممكن أن تتم خطوات التحضير السريعة والصحية للانشون في البيت، وهذا ما يكون بمجرد توفير المكونات الصحية والتي لا بد من إدخالها لعمل أفضل الوصفات من اللانشون البيتي والخالي من المواد الحافظة، حيث أن الكثير من الأطباء يشيرون لكون اللانشون المصنع فيه ضرر على الصحة ولا يفضل تناوله بكثرة، لذا نقدم من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة أهم المعلومات عن طريقة التحضير السريعة لوصفة من اللانشون البيتي بالطعم المميز أفضل من المحلات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات توضيح للمكونات والطريقة المتبعة للتحضير الصحيح للانشون في المنزل وبأقل الإمكانات.

طريقة عمل اللانشون البيتي

من الممكن لكل ربات البيت من خلال استخدام مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في الحصول على لانشون بشرائح مميزة ومتماسكة وبنفس الطعم المميز للوصفة الجاهزة، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نوضح بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في التحضير للانشون وبمنتهى السهولة، وبدون أي إضافات ضارة بالصحة:

المكونات

يسهل تحضير اللانشون باستعمال المكونات التالية:

ثلاث بيضات.

نصف كوب من مكون الزيت.

ملح وفلفل.

ثلاث قطع من مكون الجبن المثلثات.

القليل من الزعتر المجفف.

لون أحمر ويكون صحي.

ثلاث فصوص من الثوم.

مكعب واحد مرقة دجاج.

طريقة إعداد اللانشون البيتي

طريقة التحضير لوصفة اللانشون الصحي في البيت من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها

من خلال الاعتماد على دورق الخلاط والذي يعمل على الخلط لكافة المكونات، ولا بد وأن نحصل على المزيج الكثيف القوام وبلون أحمر.

وبعدها تأتي الخطوة الخاصة بالتسوية للانشون ومزيجه على النار، حيث نقوم بالتحضير لقدر ملائم به ماء مغلي.

ويوضع خليط اللانشون بكيس حراري وهذا ليتم تسويته في داخل القدر بداخل الماء المغلي بكمية وفيرة، مع تهدئة النار ويترك ما بين أربعين إلى خمسة وأربعين دقيقة.

ومن ثم تتم التغطية حتى تكون تسوية اللانشون بشكل أفضل، وبعد التأكد من التسوية يرفع اللانشون من فوق النار.