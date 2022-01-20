وصفة السكر والعسل لتقشير وتوريد الشفاه بطريقة طبيعية غير مكلفة للغاية

وصفة السكر والعسل الطبيعية لتقشير الشفاه وجعلها وردية، هناك عدة أسباب تضر بالشفايف وتجعلها داكنة وخاصة في فصل الشتاء من هذه الأسباب قلة شرب الماء مما يعمل على جفافها والتعرض المستمر لأشعة الشمس، وكثير من الفتيات لا تفضل وضع الروج الجاهز لاحتوائه على بعض المواد الكيميائية الضارة التي تعمل على جفاف الشفاه وتريد شفايف وردية طبيعية باستمرار، لهذه الأسباب نقدم هذه الوصفة الطبيعية الرائعة في إزالة الجلد الميت وهو الذي يجعل الشفايف سوداء وغير صحية امام أعين الجميع، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل وصفة السكر والعسل المجربة وكيفية استخدامها بسهولة كما أن سوف نتحدث على خلطة الكركم والحليب الرائعة أيضاً.

مكونات عمل وصفة السكر والعسل لتوريد الشفاه

تعتبر مكونات عمل وصفة السكر والعسل من المكونات التي تتواجد بكثر في معظم المنازل فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

زيت جوز الهند ( ملعقة كبيرة منه ).

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير الوصفة في وقت سريع جداً ولا أحد يتكاسل عن عملها بسبب سهولتها ونتائجها الرائعة وهذه الطريقة هي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين السكر والعسل وجوز الهند. نخلط المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بفرك الشفاه بهذه الوصفة لمدة ثلاثين ثانية. يمكن الحفاظ على هذا الخليط في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام. بعد ذلك نشطف الشفايف بالماء الدافئ ونكررها عدة مرات بالأسبوع لنحصل على نتيجة مرئية.

عجينة الكركم والحليب المذهلة في تلوين الشفاه باللون الوردي

سوف نتعرف على طريقة تجهيز وصفة الكركم والحليب لجعل الشفايف صحية ولونها وردي والطريقة هي كالآتي:-