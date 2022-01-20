نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي رقبتك وجسمك بدلكة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض ونعومة الرقبة والجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتعرض بعض المناطق في الجسم للاسمرار، وقد تعاني كل امرأة من هذه المشكلة، وقد ترجع أسباب هذه المشكلة إلى التعرض الدائم للشمس أو ومن العديد من الأسباب الأخرى، و أهم هذه المناطق الرقبة و الكووعين والركبتين والمناطق الحساسة في الجسم، لذلك من خلال هذه السطور الآتية سوف نتعرف على بعض الطرق التي تساعد بشكل كامل في علاج اسمرار الجسم والرقبة وتفتيح كل المناطق بكل سهولة.

طرق طبيعية لتفتيح الرقبة والجسم بشكل كامل

هناك بعض المواد الطبيعية التي لها قدرة رائعة في تبييض المناطق في الجسم، وتحتوي على الفيتامينات التي تغذي البشرة، وتساعد في التخلص من تصبغ الجلد، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

العسل والحليب لتبيض الرقبة والجسم

الحليب والعسل من المواد الطبيعية التي تساعد في تركيب البشرة، ولها قدرة على إزالة الاسمرار والبقع الغامقة في الرقبة خاصتًا بعد الولادة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبار من اللبن الحليب.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى يتم التجانس بينهم.

وزعي الخليط على الرقبة أو على أي مناطق ترغبين في تفتيحها بشكل سريع.

اتركي هذا الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.

وصفة عصير الليمون وماء الورد

الليمون يحتوي على مادة حمضية لها تأثير فعال في تفتيح البشرة، وفي التنظيف العميق، وماء الورد يعمل على الترطيب للبشرة، وإزالة أي التهابات، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من عصير الليمون المركز.

ملعقتين كبار من ماء الورد.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا.

احضري قطعة من القطن، ثم اغمسيها في هذا الخليط.

ادهني المنطقة المراد تفتيحها بهذه القطنة مع التدليك.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة.

يمكنك غسل البشرة بالماء الفاتر بعد ذلك.

استخدام الكركم لتبيض الرقبة والجسم

الكركم من المواد الطبيعية التي يستخدم في تفتيح البشرة وجميع المناطق في الجسم والرقبة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من المياه الدافئ.

طريقة التطبيق