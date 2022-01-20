حضري كيكة الزبادي الهشة جداً واللذيذ في الخلاط بكل سهولة وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة الزبادي، الكيكة هى من أهم أنواع الحلويات التى نعتمد عليها في الإفطار تتميز بمكونات بسيطة لدى تجد الكثير يتناولها فهى خفيفة وسهلة التحضير، للحصول على حلوة الكيك اللذيدة والهشة يجب اتباع الخطوات التالية لأنها رغم بسطتها إلا أن البعض قد لا ينجح في إعدادها.

طريقة عمل كيكة الزبادى

مقادير الكيك:

٢ كأس من دقيق الحلويات.

٤ بيضات.

٢ علبة زبادى.

١ كأس من السكر.

١ كأس من الزيت النباتية أو السمنة.

كيس واحد من البيكنج بودر.

كيس واحد من الفانيليا.

رشة ملح بسيطة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

أول خطوة يجب تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، تحضير قالب الكيك ودهنه بالزبدة ورشه بالقليل من الدقيق. بعد ذلك نأخد كأس الخلاط الكهربائي، ثم نضع فيه كأس من السكر وكأس الزيت أو السمنة ونخفقهم جيدا المكونات السائلة. ثم نضيف البيض وكيس الفانيليا وعلبتين من الزبادى ثم نقوم بخفق المكونات مع بعض مجددا. وبعد ذلك ننخل الدقيق جيدا ونضيف عليه رشة الملح والباكنبودر، ثم نضع الخليط الذي حضرنه في الخلاط في بولة. وبعد ذلك نضيف تدريجيا الدقيق مع رشة الملح والباكنبودر على الخليط مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على سائل الكيك. وأخيرا نصوب الخليط في الصينية أو القالب المدهون بالزبدة، ثم نضع الصينية في الوسط الفرن على نار هادئة. ثم نترك الكيك في الفرن مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة، وبعد ذلك نخرجها الكيكة من الفرن عندما تأخد اللون الذهبي ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها. طريقة تزيين كيكة الزبادى، لتزين حلوة الكيك نرش على سطح الكيك القليل من السكر البودرة. تقديم الكي، يقطع الكيك ويقدم في أطبق مع كوب الشاي أو عصير.

أسرار نجاح الكيك:

لكى تحصل على كيك عالية وهشة يجب اتباع هذه الخطوات المهمة. يجب أن تكون المكونات على درجة حرارة المطبخ. يجب خلط المكونات السائلة مع بعض أولا. يفضل تسخن الفرن قبل البدأ في تحضير أي نوع من الكيك. يجب التأكد من البيض غير فاسد، نوعية الدقيق يجب أن يكون خاص بالحلويا. عدم فتح الفرن إلا بعد نصف ساعة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بدون بيض

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