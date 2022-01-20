طريقة عمل عيش السرايا بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل عيش السرايا عيش السرايا أحد أنواع الحلويات الرقية اللذيذة واشتهرت في البلاد العربية مثل بلاد الشام ومصر وسميت بهذا الاسم حيث أنها كانت تقدم في القصور والسرايات التي يعيش بها الحكام والسلاطين أيام العثمانيين , وهى من الحلويات الباردة اللذيذة وسوف نقدم في هذا المقال على خطوات سهلة وبسيطة لعمل عيش السرايا.

طريقة عمل عيش السرايا

المقادير:

1 رغيف من عيش الأكميك ( عيش مخصوص ).

مقدار من الشراب ( 1 ملعقة عصير ليمون – 5 أكواب ماء – 1 كيلو سكر)

مقدار من الكرملة ( 5 ملاعق سكر- 5 ملاعق كبيرة ماء)

الطريقة:

لعمل الشراب: يوضع السكر مع الماء على النار حتى يذوب تماما ثم يضاف الليمون ويترك على النار حتى يقرب من أن يعقد بشرط ألا يكون غليظا جدا. يحرق السكر كالآتي: يوضع السكر مع الماء والليمون ويترك على النار حتى يحمر أى يصير لونه بنيا محمرا, ويعرف بالكرملة, وذلك لتلوين الشراب. تصب الكرملة للشراب السابق وتضاف الفانيليا – وللحكم على لون الشراب- توضع قطعة من الخبز وتترك لمدة خمس دقائق, فإذا أحمر لونها دل ذلك على التلوين السليم. يقشر السطحان العلوي والسفلي للرغيف كذا الجوانب بإحتراس لنزع القشرة الصلبة ( يفضل خبز بايت حتى يسهل تقشيره ) يقطع الرغيف بالعرض على هيئة أقراص أو دوائر رفيعة ويكون القطع بسكين خبز مشرشر ( يعطي الرغيف أربع مستديرات رفيعة نوعا أو ثلاث مستديرات غليظة ). تندى القراص بالماء البارد تندية خفيفة ثم نضع قرص في صينية مستديرة تسعة تماما. يسقى القرص بالشراب وهو دافيء وترفع الصينية على النار الهادئة وتحرك على النار باستمرار ويصب مقدار من الشراب على القرص قليلا كلما أحتاج الأمر حتى يتشرب جيدا بالشراب. يقلب على طبق مبلل بالماء و تكرر باقى المقادير وتترك حتى تبرد ويجمل كل قرص بالكريمة أوالقشدة.

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طريقة تحضير عيش السرايا بالتوست



المقادير:

رغيف فينو صندوق.

كريمة أوقشدة.

1/2 مقدار الشراب السابق.

1/2 مقدار الكرملة السابق.

الطريقة: