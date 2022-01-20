وصفة الليمون للتخلص من قشرة الشعر المزعجة نهائياً وبعض من الوصفات الأخرى

وصفة الليمون الطبيعية للتخلص من قشرة الشعر المزعجة، وتظهر قشرة الشعر عند معظم الناس فى بداية فصل الشتاء وذلك بسبب تغير الماء من البارد إلي الساخن، ويوجد أيضاً العديد من الأسباب لظهور قشرة الشعر ومنها عدم غسل الشعر بشكل منتظم بالشامبو مما يؤدي إلى تراكم الزيوت بالرأس، والتهاب الجلد الدهني الذي يظهر غالباً خلف الأذنين وهو يكون عبارة عن جلد زيتي أحمر اللون مغطاة بطبقة بيضاء خشنة، لذلك يبحث الناس على الخلطات الطبيعية المضمونة التي تظهر نتائجها بسرعة للتخلص من القشر المزعج والمسبب للإحراج عند تساقطه على الملابس والحكة، والىن سوف نعرض على كل مشاهدينا الكرام مكونات عمل وصفة الليمون للقشرة وطريقة تحضيرها واستخدامها بالإضافة إلى وصفة كربونات الصودا.

مكونات عمل وصفة الليمون الطبيعية

تتكون وصفة الليمون الطبيعية من مكونين فقط للتخلص من القشرة التي تسبب إحراج للكثير والمكونات كما يلي:-

عصير نصف ليمون.

قليل من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام

لا تستغرق طريقة تحضير واستخدام هذه الوصفة الكثير من الوقت فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به كمية زيت السمسم ونسخنه على النار ثم نرفعه، ثم نضيف عليه عصير الليمون ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر قطعة من القطن ونغمسها في هذه الخلطة ونمررها على فروة الرأس بالكامل. نترك هذه الوصفة على الفروة لمدة نصف ساعة ثم نشطفها بالماء والشامبو المخصص. نقوم بتكرار هذه الخلطة مرة أو مرتين كل أسبوع حتى نتخلص من القشرة نهائياً.

خلطة كربونات الصودا للتخلص من قشرة الشعر

تتعدد طرق التخلص من قشرة الشعر لذلك سوف نقدم لكم خلطة كربونات الصودا وهذه الطريقة كما يلي:-

نقوم بتبليل الشعر بقليل من الماء، ثم نحضر كمية مناسبة من كربونات الصودا بحجم قبضة اليد. ثم نفرك فروة الرأس جيداً بهذه الكربونات في جميع الاجزاء. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء مرة أخرى بدون استخدام الشامبو. تكرر هذه الوصفة عدة مرات لمدة أسابيع حتى نتخلص منها بشكل نهائي.

وصفة ماء البصل للقضاء على القشرة في الشعر

يعتبر البصل من الأشياء المهمة في علاج الكثير ومنها علاج قشرة الشعر والقضاء عليها تماماً من اول استخدام والآن سنعرض طريقة تحضير واستخدام الوصفة وهي كالتالي: