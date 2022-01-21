اسرار وتكات عمل الباذنجان المخلل بخلطة جبارة وطعم في منتهي الجمال

الجميع أثناء تناول الطعام يحتاج إلى بعض المقبلات من أجل فتح الشهية ومن أهم هذه المقبلات والذي يوجد عليها إقبال كبير من المصريين خاصة في وجبة الفطار مع سندوتشات الطعمية والفول هي الباذنجان المخلل، والتي يتميز بطعمه اللذيذ ولذلك الكثير منا يقوم بشرائه من محلات الفول ولكن اليوم نقدم لكم طريقة عمله بالتفاصيل فتابعونا.

طريقة عمل مخلل الباذنجان

المكونات:

كيلو باذنجان حجم صغير.

كوب إلا ربع من الخل.

4 ملاعق من الملح.

رأس ثوم مفرومة.

3 قرون فلفل أخضر حار مفروم.

2 قرن فلفل رومي مفروم.

كوب كزبرة خضراء مفرومة.

2 ملعقة من الكمون.

ماء مغلي.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير:

نغسل الباذنجان تحت الماء للتخلص من الأتربة ثم نزيل الجزء الأخضر ونقطع جزء صغير منه بالطول ويجب عدم النزول إلى نهاية حبة الباذنجان. نرفع قدر على النار به كمية مناسبة من الماء وملعقة من الملح مع ملعقة من الخل ونتركها حتى الغليان ثم يضاف الباذنجان لكي ينضج. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع الثوم المفروم مع الفلفل الحار والرومي وأيضا الكزبرة والكمون والملح وعصير الليمون. يضاف أيضا الخل ونقلب المكونات يرفع الباذنجان ويصفي جيدا من الماء ثم نصنع شق كبير بالسكين ونضع الحشوة بداخله. يرص الباذنجان في عبوة جافة محكمة الغلق وعلى الوجه يوضع باقي كمية الحشوة مع 2 عصير ليمونة وملعقة من الخل. يحفظ المخلل في الثلاجة وفي اليوم التالي يمكنك وضعه بجانب الطعام وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان

المكونات:

نصف كيلو من الباذنجان.

رأس ثوم مفرومة.

2 ملعقة من الكمون.

فلفل رومي.

2 قرن فلفل حار.

ملح.

زيت.

خل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير: