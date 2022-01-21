خطوة بخطوة.. طريقة الفطائر التركية المقلية بدون فرن في 10 دقائق

ما هي طريقة عمل الفطائر التركية المقلية الشهية، حيث تعتبر من أحب وأفضل الوجبات لدى أفراد الأسر العربية وذلك يرجع إلى إمكانية عمل الفطائر بحشو مختلف، كما أنها سريعة للغاية في التحضير ولهذا تفضل النساء على الأغلب، فعلى الرغم من سهولة عمل معجنات في الفرن أو معجنات في الطاسة إلى أن تحضير فطائر سريعة بدون فرن يعتبر هو الأفضل، وقد كثر البحث عن أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية ولا شك أن المقلية تعتبر من أسهلها، لذا سنقدم طريقة فطائر تركية هشة وركبة كالقطن سهلة التحضير.

طريقة عمل الفطائر التركية المقلية

الفطائر المقلية تعتمد على أنواع عديدة من الحشو، وكلًا سيكون على حسب الرغبة أو حسب ما تفضل تناوله، فإن كانت في وجبة الإفطار فيفضل أن يتم تناولها بالجبن، بينما في حال كانت في وجبة الغداء أو العشاء، فيمكن أن يتم تناولها باللحمة أو الدجاج بأشكالها المختلفة، وحتى تبدأ في طريقة عمل الفطائر التركية المقلية الهشة عليك توفير المكونات التالية:

كوبين من الدقيق (أو حسب الرغبة بناءً على عدد أفراد الأسرة ولكن هذه المقادير متوفرة لخمس أفراد بحد أقصى).

ملعقة من الخميرة الجافة، وأخرى من الملح والسكر.

ملعقة من القشطة، والبهارات يتم تحضيرها على حسب ما تفضل وضعه.

تحضير فطائر سريعة بدون فرن في 10 دقائق

بعد أن تنتهي من تجهيز كافة المكونات السابقة، سنبدأ أولى مراحل التحضير، والتي ستتم وفق التالي:

سنضع الكمية التي قمنا بتوفيرها من الدقيق وعليها باقي المكونات الجافة في وعاء.

ونبدأ في الخلط حتى نتأكد أنها تجانست تمامًا، ثم نقوم بوضع المياه إليها.

بعد الانتهاء يتم وضع المياه.

ويفضل أن يتم نزول المياه بالتدريج، حتى نتمكن من العجن الجيد، والحصول على عجين متجانس مع بعضه البعض في النهاية.

ينبغي أن يتم تركها قليلًا لمدة لا تقل عن ساعة بحال كانت درجة الحرارة منخفضة، وعكس ذلك توضع لمدة نصف ساعة فقط.

ثم نقوم بتشكيل العجين عندما نتأكد أنها قد اختمرت تمامًا.

ونقوم بوضع الحشوات بها، مثل الجبنة الموزاريلا أو الجبن الأبيض بالإضافة إلى وضع الدجاج واللحم الناضج بها أيضًا،

ونتركها مرة ثانية لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتوفير مقلاة على نار.

نضع بها ربع ملعقة من الزيت أو السمن ونضع بها الفطائر، ونستمر في التقليب حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

كما يمكن أيضا دهنها بالسمن أو الزيت، ويتم وضعها بعد ذلك في الفرن مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ,حتى تنضج تمام النضح ونتأكد من ذلك بالتحديد عن طريق أن نقوم بمتابعة اللون، ويفضل أن يتم تناولها بعد ذلك ساخنة لانها تعطي مذاقاً أطيب في حالة تناولها وهي ساخنة.