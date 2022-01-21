بعجينة قطنية أعملي الفطائر السريعة المحشية باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبطعم رائع

عتبر الفطائر المحشية لحمه مفرومه من الأكلات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار صغير وكبير، وفطائر اللحمة المفرومة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم لذلك فئه تعد وجبه متكاملة لاحتوائها على البروتينات الموجودة في اللحم المفروم وكذلك الخضار وباقي المكونات، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الفطائر المحشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وهى كالآتي.

مكونات عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومة

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مقدار ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب واحد من الماء الدافئ أو حسب الحاجة.

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

مقدار ربع كوبٍ من زيت الذرة.

مكونات الحشوة:

مئتان جرام من اللحم المفروم.

فص واحد من الثوم المهروسة.

حبة كبيرة من الطماطم المقشرة والمفرومة.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 كوب من جبنة الموتزاريلا.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت.

بصلة واحدة مفرومه ناعم.

حبه من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

حزمه من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة الشيدر.

طريقة التحضير: