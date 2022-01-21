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عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي الفطائر السريعة المحشية باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبطعم رائع - ثقفني
عتبر الفطائر المحشية لحمه مفرومه من الأكلات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار صغير وكبير، وفطائر اللحمة المفرومة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم لذلك فئه تعد وجبه متكاملة لاحتوائها على البروتينات الموجودة في اللحم المفروم وكذلك الخضار وباقي المكونات، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الفطائر المحشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وهى كالآتي.
مكونات عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومة
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- مقدار ملعقتان كبيرتان من السكر.
- كوب واحد من الماء الدافئ أو حسب الحاجة.
- عدد ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- مقدار ربع كوبٍ من زيت الذرة.
مكونات الحشوة:
- مئتان جرام من اللحم المفروم.
- فص واحد من الثوم المهروسة.
- حبة كبيرة من الطماطم المقشرة والمفرومة.
- مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 2 كوب من جبنة الموتزاريلا.
- بيضة واحدة كبيرة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزيت.
- بصلة واحدة مفرومه ناعم.
- حبه من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حزمه من البقدونس المفروم.
- كوب من الجبنة الشيدر.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كمية الدقيق ثم نضيف السكر وكذلك مقدار الخميرة والثوم والبيكنج باودر داخل العجان ثم يشغل الخلاط على أهدى سرعة حتى تخلط المكونات جيداً ثم ننزل بكمية الزيت والماء ونستمر بالخلط على سرعه متوسطة حتى نخصل على عجينه متماسكة ومتجانسة
- وبعد الإنتهاء من العجن تشكل العجينة على هيئة قرص وبعدها نضعها في وعاء مدهون و بالزيت وتغطى العجينة وتترك جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.
- ولتحضير الحشوة، نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم ننزل بكمية اللحم ونقوم بالتقليب حتي يتشرب اللحم الماء ويتحول لونه إلى اللون البنى الفاتح.
- ونضيف البصلة المفرومة والفلفل الأسود والثوم المهروس مع مراعاة تقليب المكونات حتى تلين ثم ننزل بالفلفل الأخضر والبقدونس وجميع المكونات حتى ينضج اللحم تماماً.
- وتترك الحشوة تبرد، ثم نحضر صينية فرن ثم نقطع قطعه من العجين في حجم الليمونة أو أكبر قليلاً ونضعها جانباً ثم يقطع العجين إلى نصفين وتفرد العحينه عل شكل دائرة أكبر من قطر صينية الخبز.
- ثم نضع العجينة داخل صينية الفرن حتى تغطى الحواف وقاع الصينية ثم ننزل بالحشوة على وجه العجينة ونضيف أيضاً الجبنة الشيدر وكذلك الجبنة الموتزاريلا فوق حشوة اللحم ثم تفر نصف العجينة الآخر على شكل دائرة ونضعها فوق العجينة الثانية لتغطية الحشوة وتثبت أطراف العجينة جيداً.
- نقوم بخفق بيضة جيداً وندهن بها وجه الفطيرة ثم نقطع قطعة العجينة التي على شكل ليمونه إلى قطع صغيرة باستخدام قاطعة البسكويت وتوزع على وجه الفطيرة، وخبز الفطيرة داخل فرن ساخن وترك حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي وتخرج من الفرن وتقدم ساخنه بالصحة والراحة.
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