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عمر شويل - جدة كيك 3 بيضات هش بقوام إسفنجي استمتعي بها مع أسرتك - ثقفني
كيك 3 بيضات هش بقوام إسفنجي استمتعي بها مع أسرتك، الكيك الهش من أسهل أنواع حلويات الغريبة التي تنتشر في المطاعم ومحلات بالأسواق وتقدم عادة مع مشروبات الساخنة وبمكونات بسيطة يمكنك عمل كيك خفيف هش ناجح بقوام عالي ينال إعجاب كل أسرتك وكيكة يمد الجسم بالطاقة اللازمة له لتشعره بالدفء، ومن كل وصفات لعمل الكيك جئنا لكم بأسهل وصفة لعمل الكيك بقوام إسفنجي بثلاث بيضات بنكهة شوكولاته وعندما يبرد يكون لديكم أشهى وألذ كيك مثل الجاهز وقدميه لأسرتك أو ضيوفك مع مشروبات الساخنة أو زينيه بصوص حلويات كصوص شوكولاته الشهي وتلك حلويات تمد جسم بالدفء في فصل الشتاء.
كيك 3 بيضات عالية وخفيفة
- مكون أساسي عدد 3 بيض بحرارة المطبخ.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من سكر وربع الكوب.
- عدد 3 ملاعق كبيرة حليب سائل.
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت النباتي.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من كاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
كيك ثلاث بيضات اسفنجية بالشوكولاته
- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة لحين تجهيز مزيج الكيك لكي يكون ساخن عند دخول الكيك الفرن، ويبطن صينية بورق الزبدة.
- بوعاء عميق ينخل الدقيق مع نشا مرتين حتى يكون قوام الكيك هش وعالي وداخل قوام الكيك فقاعات لعلو الكيك.
- ثم ننخل عليه الكاكاو فوق الدقيق وينخل عليها البيكنج بودر وتخلط مكونات جافة معا يرش عليها رشه ملح صغيرة.
- افصلي بياض عن صفار البيض في وعاء وضيفي بياض البيض مع سكر ويخفق بالتدريج حتى يرتفع قوام بياض البيض مع السكر الناعم مع كثرة الخفق ويكون كريمي متماسك.
- ثم الحليب مع الفانيليا على صفار البيض وتخفق مكونات معا بالمضرب كهربائي حتى تمتزج تماما صفار بيض مع الفانيليا والقليل من السكر.
- يصب عليها الزيت بالتدريج وتخفق مكونات معا وننزل بالتدريج المكونات الجافة وتقلب برفق جدا من أسفل لأعلى بملعقة خشبية حتى يتجانس مزيج.
- نضيف بياض البيض بمزيج صفار مع الدقيق برفق جدا مع تقليب باتجاه واحد حتى تختلط مع بعضها، يصب مزيج كيك 3 بيضات الإسفنجية في قالب كيك.
- يدخل الكيك الفرن وهو ساخن على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة مع عدم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور 30 دقيقة حتى لا تهبط.
- تخرج كيك 3 بيضات الإسفنجية بالشوكولاته من الفرن وتترك حتى تبرد وتزين بصوص شوكولاته أو تقدم بعد أن تبرد.
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