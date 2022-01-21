كيك 3 بيضات هش بقوام إسفنجي استمتعي بها مع أسرتك، الكيك الهش من أسهل أنواع حلويات الغريبة التي تنتشر في المطاعم ومحلات بالأسواق وتقدم عادة مع مشروبات الساخنة وبمكونات بسيطة يمكنك عمل كيك خفيف هش ناجح بقوام عالي ينال إعجاب كل أسرتك وكيكة يمد الجسم بالطاقة اللازمة له لتشعره بالدفء، ومن كل وصفات لعمل الكيك جئنا لكم بأسهل وصفة لعمل الكيك بقوام إسفنجي بثلاث بيضات بنكهة شوكولاته وعندما يبرد يكون لديكم أشهى وألذ كيك مثل الجاهز وقدميه لأسرتك أو ضيوفك مع مشروبات الساخنة أو زينيه بصوص حلويات كصوص شوكولاته الشهي وتلك حلويات تمد جسم بالدفء في فصل الشتاء.

كيك 3 بيضات عالية وخفيفة

مكون أساسي عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. عدد 3 ملاعق كبيرة من سكر وربع الكوب. عدد 3 ملاعق كبيرة حليب سائل. عدد 2 كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من النشا. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت النباتي. عدد 2 ملعقة كبيرة من كاكاو الخام. ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كيك ثلاث بيضات اسفنجية بالشوكولاته