أعملي القهوة الفرنسية على أصولها برغوة كثيفة وبوش كثيف بطعم ومذاق أحلي من الكافيهات

تعتبر القهوة الفرنسية من ألذ أنواع القهوة وهي قهوة يرجع أصلها إلى السفير العثماني بفرنسا الذى اخترعها سليمان آغا فكان المعروف عنه أنه لا يستحمل مذاق القهوة القوى ولذلك كان أول من أضاف إليها الحليب والسكر حتى ظن الكثير من الفرنسيين أنه هذه الطريقة تعتبر الطريقة الأصلية لصنع القهوة، مع مرور الوقت تم صنعها بنكهات مختلفة فمنها بالشوكولاتة وكذلك البندق وأصبحت القهوة الفرنسية من أنواع القهوة المحببة لدى الكثير من الأشخاص لذلك يتساءل الكثير من محبى القهوة عن طريقة تحضير القهوة الفرنسية وسوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال على طريقة ومكونات القهوة الفرنسية وهى كالآتي.

طريقة تحضير القهوة الفرنسية

المكونات:

مقدار نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه.

مقدار ملعقة صغيرة من الكاكاو.

مقدار نصف كوب من الماء.

مقدار نصف كوب من الحليب.

كمية من السكر حسب الرغبة.

طريقة صنع القهوة الفرنساوي:

نقوم بوضع مقدار الماء وكذلك الحليب ونمزجهم معاً داخل وعاء ونضعهم على نار متوسطة حتى تصل إلى درجة الغليان.

ثم نقوم بخفض درجة الحرارة ثم نقوم بإضافة النسكافيه وكذلك مقدار الكاكاو على خليط الحليب والماء المغلي.

وبعد ذلك ننزل بكمية السكر ثم تقلب كافة المكونات وتظل على النار الهادئة مع مراعاة مزج المكونات جيداً.

وبعد ذلك نضع رشه من القرفة ويمكن استبدالها بشرة من الفانيلا وذلك لإضافة نكهة رائعة لطعم القهوة الفرنسية ثم بعد الانتهاء تسكب القهوة داخل الكوب وتقدم ساخنه للاستمتاع في بداية اليوم.

طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة الفرنسية.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كمية من السكر حسب الرغبة.

كوبان من الماء.

مقدار كوبان من الحليب الطازج كامل الدسم.

طريقة صنع فنجان القهوة الفرنسية: