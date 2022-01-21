طريقة عمل عجينة القطايف البيتي الهشة والخفيفة مثل الجاهزة في المخابز

طريقة عمل القطايف في البيت، القطايف أحد أشهر الحلويات التي توجد بكثرة في شهر رمضان المبارك وتتميز بأنها توجد بحشوات كثيرة ومختلفة، حسب الذوق والرغبة، وهي سهلة للغاية يمكن تحضيرها في المنزل بدءًا من العجينة الأساسية وحتى الحشوة وتزيينها من الخارج، والشيء المميز في القطايف أنها برغم قليها في الزيت إلا أنها تظل طرية وهذا لأنها تغمس في الشربات الخاص بها الذي يتم تحضيره في المنزل أيضاً.

طريقة عمل عجينة القطايف

بهذه المكونات السهلة والبسيطة يتم تحضير عجينة القطايف المصرية في المنزل بكل سهولة، كما يلي:

المكونات:

عدد ٣ أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.

كوبان ونصف ماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف:

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والسكر معاً. ثم نضيف لهم البيكنج بادور، والملح ونقلب المكونات معاً. بعد ذلك نضع الماء على الخليط ونقلبه جيداً لتختلط المكونات معاً وتكون عجينة سائلة. ثم نضع المقلاة على النار وبها زيت مسخن جيداً، يفضل ألا تكون المقلاة لاصقة للأشياء. نأخذ كميات صغيرة من العجينة بالملعقة ونضعها في المقلاة ونقلبها على وجهيه حتى تتحمر. نكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من كمية العجين بشكل كامل.

تجهيزعجينة القطايف بالقشدة

المكونات:

مقدار نصف كيلو قطايف.

كوبان من الحليب.

مقدار كوب كريمة سائلة.

عدد ٤ ملاعق نشا كبيرة.

عدد ٣ ملاعق سكر كبيرة.

فانيليا.

طريقة التحضير:

نضع وعاء على النار وبه حليب ثم نضيف السكر والفانيليا، ثم نقلب هذه المكونات جيدًا لنحصل على خليط سميك، نرفعه من على النار ونتركه ليبرد. ثم نضع هذا الخليط في قطع القطايف ونغلقها من الأطراف جيداً. في النهاية نرصها في أطباق التقديم ونزينها بالفستق وجوز الهند وتقدم بألف هنا وشفا.

طبق القطايف بالمكسرات والشربات

المكونات:

مقدار نصف كيلو قطايف.

بندق مجروش.

جوز هند.

زبيب.

مكونات الشربات:

كوبان سكر.

كوب ماء.

عصرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: