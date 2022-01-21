ب 2 بيضة حنعمل كيكة الريد فليفيت الأصلية بطعم رهيب ومميز

كيكة الريد فليفيت من أفضل أنواع الكيكات التي تباع في المحلات وهي غالية الثمن بسبب وجود طبقات مختلفة بداخلها وحشوة الكريمة الرهيبة وصوص الفراولة الرائع، ويمكنك الان عملها بكل سهولة في البيت وبتكلفة أقل وبطريقة مضمونة وصحية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم تابعي المقال للتعرف على المكونات بالتفصيل.

طريقة عمل الريد فليفيت

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الغير محلي.

كوب وربع سكر.

ملعقة من الملح.

نصف كوب زبدة مذابة.

ثلثين كوب زبادي.

نصف كوب زيت ذرة.

ثلث كوب حليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة لون طعام أحمر صحي.

ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 حبة بيض.

مكونات الكريمة:

400 جرام جبنة كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

100 جرام زبدة.

2 كوب سكر منخول.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الشربات:

ثلث كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير: