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عمر شويل - جدة ب 2 بيضة حنعمل كيكة الريد فليفيت الأصلية بطعم رهيب ومميز - ثقفني
كيكة الريد فليفيت من أفضل أنواع الكيكات التي تباع في المحلات وهي غالية الثمن بسبب وجود طبقات مختلفة بداخلها وحشوة الكريمة الرهيبة وصوص الفراولة الرائع، ويمكنك الان عملها بكل سهولة في البيت وبتكلفة أقل وبطريقة مضمونة وصحية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم تابعي المقال للتعرف على المكونات بالتفصيل.
طريقة عمل الريد فليفيت
المكونات:
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الغير محلي.
- كوب وربع سكر.
- ملعقة من الملح.
- نصف كوب زبدة مذابة.
- ثلثين كوب زبادي.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ثلث كوب حليب كامل الدسم.
- 2 ملعقة كبيرة لون طعام أحمر صحي.
- ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة خل.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2 حبة بيض.
مكونات الكريمة:
- 400 جرام جبنة كريمي بدرجة حرارة الغرفة.
- 100 جرام زبدة.
- 2 كوب سكر منخول.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
مكونات الشربات:
- ثلث كوب ماء.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة سكر.
طريقة التحضير:
- نضع البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخفقهم جيدا حتى يتغير لونهم للأبيض ثم يضاف السكر ونضرب لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك يضاف الزيت مع الزبدة ونستمر في الخلط حتى تمتزج المكونات في بولة كبيرة نضع الدقيق المنخول مع الكاكاو.
- ورشة الملح والبيكنج صودا وأيضا الحليب والزبادي ونخفق جميع المكونات مع بعض لحين الحصول على عجينة الكيك الناعمة.
- نجهز صينية وندهنها بالزبدة أو الزيت ونصب الخليط في المنتصف وندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة عندما تخرج من الفرن نضعها جانبا حتى تبرد تماما.
- الآن نجهز الكريمة عن طريق وضع الجبنة الكريمي مع السكر البودرة في وعاء وباقي المكونات ونخفقهم بالمضرب الكهربائي.
- لحين الحصول على قوام كثيف يشبه الكريم شانتيه ثم نقسم الكيك إلى 3 أجزاء متساوية ونجهز الشربات بالطريقة المعتادة.
- نحضر قالب الكيك المتحرك ونضع في الأسفل طبقة من الكيك وفوقها كمية مناسبة من الشربات ثم نوزع جزء من الكريمة.
- نستمر في نفس الخطوة لحين الانتهاء من وضع جميع المكونات بعد ذلك نقوم بنقل الكيك في طبق التقديم ونزينها من جميع الجوانب.
- بالكريمة وعلى الوجه نزينها بصوص الفراولة مع حبات الفراولة المقطعة أنصاف ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين وتقدم وبالهنا والشفا.
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