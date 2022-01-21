3 حبات على الريق معجزة لإزالة الكرش في يوم واحد تخسيس البطن حتي لو كبيرة ومدلدلة بدون رجيم

عندما يكون الشخص يعاني من زيادة الوزن فإنه يحاول التخلص من الدهون الموجودة في جسده و العديد من الطرق وهناك بالفعل طرق كثيرة يمكن من خلالها ‏الوصول إلى الوزن المثالي الذي يرغب في أي شخص ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المشروبات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد خصوصا عندما نقوم بتناول المشروبات في الصباح قبل تناول أي طعام لأننا في هذه المرحلة نحتاج إلى سد الشهية وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام حتى نحصل على نتيجة التخلص من الوزن التي نرغب بها ونستطيع مقاومة تناول كميات كبيرة من الطعام ويجب أيضا الحرص على ممارسة الرياضة التي تعطي الإنسان طاقة كبيرة ولكن من خلال هذا المقال سأتحدث بالتحديد عن مشروب يساعد على التخلص منه الدهون الموجودة في البطن والكرش ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا المشروب.

‏مكونات إعداد أقوى مشروب التخسيس البطن والكرش على الريق

‏

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تستخدم في مشروب التخلص من الدهون الموجودة في الكرش وربما لا يساعد هذا المشروب بشكل محدد على التخلص من دهون الكرش ولكنه مشروب يساعد على حرق الدهون خصوصا إذا تم تناول هذا المشروب على الريق في الصباح ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا المشروب هي:

‏

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل يفضل أن يكون خل التفاح.

½ ملعقة من القرفة.

كوب من الماء.

ملعقة من الزنجبيل

‏

طريقة إعداد مشروب التخلص من الدهون والكرش

‏

هناك العديد من المشروبات التي يمكن استخدامها لكن لابد من الحرص أثناء إعداد أي مشروب أن يكون على تحتوي على مواد تحتوي على نسبة كبيرة من المواد التي تحرق الدهون ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة إعداد هذا المشروب الذي يعمل على حرق دهون الجسم:

‏