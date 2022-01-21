تبيض الأسنان في ثواني تزيل الأصفرار وتسقط الجير بعد فرك أسنانك بها لن تصدق النتائج مدهشة

تبييض الأسنان في المنزل من أبرز العملية التي أصبحت تستخدم في الفترة الاخيرة وذلك بسبب ارتفاع عملية تبييض الأسنان في العيادات وبالفعل هناك الكثير من البدائل التي يمكن استخدامها للحصول على أسنان نظيفة ولامعة أن نقوم بإعداد عملية تبييض الأسنان في الخارج، ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن أبرز المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان دون استخدام أي مواد صناعية أخرى والاكتفاء بهذه الخلطة مع استخدام معجون الأسنان يوميا حتى نحصل على نتيجة مباشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن محلول سحري يساعد في تبيض الأسنان وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذا المحلول و تجربته على الأسنان‏.

‏مكونات المحلول سحري يساعد على تبييض الأسنان

‏

فيما يلي سنتحدث عن احد الطرق الطبيعية التي تساعد في تبيض الأسنان والقضاء على التسوس فيها وهذه المكونات جميعها طبيعية ولا تسبب أي أذى للثة أو الأسنان ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن مكونات المحلول الأسنان الذي نحتاج إليه حتى نستطيع تبيض الأسنان في المنزل بشكل سريع ‏وهذه المكونات هي:

‏

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الذي نستخدمه عادة.

‏

‏ ملعقة كبيرة من الملح.

ثمرة من البطاطس الطازجة المهروسة ملعقة كبيرة من الخل الطبيعي.

‏

طريقة إعداد تبيض الأسنان باستخدام مكون سحري

‏

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تنظيف الأسنان بهذا الخليط وخطوات إعداده:

‏