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عمر شويل - جدة مكون واحد ضعيه للكفتة ومش هتفك منك أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني
تعتبر الكفتة من أحلى وألذ الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ومن الممكن أن يتم عمل الكفتة بعدة طرق مختلفة، فقد يتم عملها في الفرن أو على البوتاجاز أو على الفحم فكل طريقة من هذه الطرق لها طعم مختلف وجميل ولكن الطريقة الأكثر جاذبية والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل الأطفال وأيضا للكبار هي الكفتة المشوية على الفحم.
مكونات الكفتة المشوية على الفحم
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرة الحجم من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- كوب كبير ونصف من البقسماط الناعم.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.
- كمية مناسبة من الفحم.
طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع فيه حبتان كبيرة الحجم من البصل بشرط أن يكون مبشور ثم نضيف إليه ثلاث فصوص من الثوم ويكون مبشور أيضا وبعد ذلك نضع كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- ثم نقوم بإضافة كوب كبير ونصف من البقسماط الناعم وكمية مناسبة من البقدونس المفروم ولتكن حزمة ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود، ونصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.
- وبعد ذلك يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونقوم بعجنها حتى تتجانس المكونات مع بعض فقط ثم قومي بتغطية عجينة الكفتة ونتركها في الثلاجه اللي بعدة ساعات.
- ثم يتم تجهيز الشواية ونضع بها كمية من الفحم ونقوم بالإشتعال به ونحضر أسياخ الشوي ويتم تصبيع الكفتة في هذه الأسياخ ونضعها على الفحم ونستمر في تقليبها من حين لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق من جميع الجوانب ونضع الكفتة في طبق مناسب ويتم تقديمها.
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