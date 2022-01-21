مكون واحد ضعيه للكفتة ومش هتفك منك أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بطعم أول مرة تدوقيه

تعتبر الكفتة من أحلى وألذ الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ومن الممكن أن يتم عمل الكفتة بعدة طرق مختلفة، فقد يتم عملها في الفرن أو على البوتاجاز أو على الفحم فكل طريقة من هذه الطرق لها طعم مختلف وجميل ولكن الطريقة الأكثر جاذبية والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل الأطفال وأيضا للكبار هي الكفتة المشوية على الفحم.

مكونات الكفتة المشوية على الفحم

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرة الحجم من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

كوب كبير ونصف من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.

كمية مناسبة من الفحم.

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم