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عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة وبنكهة الليمون أعملي كيكة الليمون الهشة الخفيفة بطريقة ناجحة ولذيذة - ثقفني
الكيك يعد من أجمل أنواع الحلويات فقد يوجد العديد من أنواع الكيك فكل أنواعها تتميز بطعم جميل فمن ألذ أنواع الكيك هي كيكة البرتقال وكيكة الشاي السادة وكيكة الشوكولاته وكيكة الزبادي والفانيليا والليمون وغير ذلك العديد، ولكن التي يكون لها رائحة جذابة ولها طعم مميز هي كيكة الليمون فهي حتى في شكلها تكون مميزة ومذاقها مختلف تماما عن مذاق باقي أنواع الكيكات.
مكونات كيكة الليمون
- كوب واحد كبير ونصف من دقيق الحلويات المنخول.
- أربع بيضات.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ربع كوب صغير من عصير الليمون.
- ربع كوب كبير من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من بشر الليمون.
طريقة عمل كيكة الليمون
- قومي بتحضير طبق عميق ونضع به أربع بيضات بشرط أن يتم فصل البياض عن الصفار حيث نضع في طبق آخر الصفار وفي الطبق الذي يوجد به البياض نضيف إليه نصف كمية السكر المطلوبة.
- وبعد ذلك يتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى نحصل على قوام هش وخفيف ثم نضيف في الطبق الآخر الذي يوجد به الصفار نصف ملعقة كبيرة الحجم من بشر الليمون ونضع ربع كوب صغير من عصير الليمون.
- ويتم تشغيل المضرب على هدا الخليط ومع الإستمرار في التقليب يتم وضع ربع كوب كبير من الحليب السائل ولكن بشكل تدريجي وقومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ونقوم بتشغيل مضرب البيض حتى تتجانس المكونات مع بعضها وبهد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من السكر وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي والزبدة ونستمر في تشغيله للتأكد من ذوبان السكر.
- ثم نضيف كوب واحد كبير من دقيق الحلويات المنخول إلى هذا الخليط بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخلط وعند تجانس وتماسك الخليط نضع خليط بياض البيض والسكر ونقوم بتقليبهم مع بعض.
- ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالزبدة ورشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك ويتم ادخالها في الفرن الساخنة التي لابد من تشغيلها قبل البدء في عمل الكيك ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الفاتح وبعد إخراجها يتم عمل ثقوب بها بإستخدام الشوكة ونضيف إليها كمية قليلة جدا من الحليب السائل.
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