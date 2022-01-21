بمقادير مظبوطة وبنكهة الليمون أعملي كيكة الليمون الهشة الخفيفة بطريقة ناجحة ولذيذة

الكيك يعد من أجمل أنواع الحلويات فقد يوجد العديد من أنواع الكيك فكل أنواعها تتميز بطعم جميل فمن ألذ أنواع الكيك هي كيكة البرتقال وكيكة الشاي السادة وكيكة الشوكولاته وكيكة الزبادي والفانيليا والليمون وغير ذلك العديد، ولكن التي يكون لها رائحة جذابة ولها طعم مميز هي كيكة الليمون فهي حتى في شكلها تكون مميزة ومذاقها مختلف تماما عن مذاق باقي أنواع الكيكات.

مكونات كيكة الليمون

كوب واحد كبير ونصف من دقيق الحلويات المنخول.

أربع بيضات.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ربع كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من بشر الليمون.

طريقة عمل كيكة الليمون