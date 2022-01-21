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عمر شويل - جدة طريقة تحضير العجينة اليابانية القطنية وعمل أشهى المخبوزات بها - ثقفني
تعتبر العجينة اليابانية من أفضل أنواع المعجنات التي يصنع منها المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيتم تحضيرها بخطوات بسيطة وغير مكلفة مطلقًا فمكوناتها موجودة دائماً في المطبخ، وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير العجينة اليابانية في المنزل وعمل أشهى وأطعم المخبوزات منها.
تحضير العجينة اليابانية القطنية في البيت
يتم تحضير العجينة اليابانية بمقادير بسيطة للغاية ومتواجدة ضمن خزين البيت الأساسي وتلك المكونات تكمن في كلًا من التالي.
مكونات العجينة اليبانية القطنية
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- كأس من الحليب الفاتر.
- كأس من المياه الدافئة.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.
مقادير حشوة العجينة
- جبن موزاريلا.
- جبن شيدر.
- زيتون أسود.
- بسطرمة.
مقادير دهن وجه العجينة
- بيضة دجاج.
- رشة من القهوة سريعة الذوبان.
- رشة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن.
خطوات تحضير العجينة اليابانية
تتسم العجينة اليابانية بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في ذلك.
طريقة تحضير العجينة اليبانية
- يتم الحصول على طاسة ثم يتم وضع فيها المياه والدقيق ثم يتم رفعه على النار ثم يتم التقليب لحين أن يتشكل لديكم عجينة ناعمة ثم يتم رفعها على النار وتركها على النار لحين أن تهدئ.
- القيام بوضع الدقيق الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة ثم يتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض ثم يتم إضافة البيض مع الاستمرار في العجن ثم يتم إضافة اللبن بصورة تدريجية ثم الزبدة لحين أن يتشكل لديكم عجينة طرية.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها في مكان دافئ لحين أن تختمر ثم يتم تقسيم العجينة إلى جزأين ويتم وضعه في قالب الكيك من أجل عمل المافن ثم يتم خلط مقادير الحشو ثم يتم حشوه وتركه لحين أن يختمر.
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