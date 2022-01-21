طريقة تحضير العجينة اليابانية القطنية وعمل أشهى المخبوزات بها

تعتبر العجينة اليابانية من أفضل أنواع المعجنات التي يصنع منها المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيتم تحضيرها بخطوات بسيطة وغير مكلفة مطلقًا فمكوناتها موجودة دائماً في المطبخ، وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير العجينة اليابانية في المنزل وعمل أشهى وأطعم المخبوزات منها.

تحضير العجينة اليابانية القطنية في البيت

يتم تحضير العجينة اليابانية بمقادير بسيطة للغاية ومتواجدة ضمن خزين البيت الأساسي وتلك المكونات تكمن في كلًا من التالي.

مكونات العجينة اليبانية القطنية

ستة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كأس من الحليب الفاتر. كأس من المياه الدافئة. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من اللبن البودرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.

مقادير حشوة العجينة

جبن موزاريلا. جبن شيدر. زيتون أسود. بسطرمة.

مقادير دهن وجه العجينة

بيضة دجاج. رشة من القهوة سريعة الذوبان. رشة من السكر. ملعقتان كبيرتان من اللبن.

خطوات تحضير العجينة اليابانية

تتسم العجينة اليابانية بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في ذلك.

طريقة تحضير العجينة اليبانية