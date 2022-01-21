نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل بأقل المكونات بتكلفة إقتصاديه وخطوات بسيطة ومذاق رائع في المقال التالي
الحلاوة الطحينية هي من ألذ الأطعمة بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، فهي ممتازة لتعزيز صحة القلب، كما أنها من أهم المصادر التي تحتوي على بروتينات، تحتوي على نسبة كالسيوم لذا فهي مفيدة لهشاشة العظام، كما أنها تحمي من تصلب الشرايين، علاج جيد للإمساك فهي تحتوي على زيوت طبيعية تساعد في حركة الأمعاء، وتحتوي على عنصر مهم جدا وهو الزنك، تقي من مرض السرطان وتساعد على مقاومته، مفيد جداً للمرضعات فهو يساعد في زيادة إدرار الحليب، ولمن يريدون الزيادة في الوزن عليكم بأكل الحلاوة الطحينية، واليوم سنحضر معا الحلاوة الطحينية في المنزل وبأقل التكاليف.
الحلاوة الطحينية بأقل المكونات
فوائد الحلاوة الطحينية لا تعد فهي تصنف من الحلويات والتي يعشقها الأطفال والكبار وبسبب حبهم لها تريد ربة المنزل تصنيعها في المنزل لضمان نظافتها
المكونات:
- كوبين من السكر البودر.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة فانيليا.
- كوبين من السمسم المحمص.
- ما يعادل كوب زيت.
- رشة ملح.
- حوالي كوبين من الحليب البودر.
- مكسرات مجروشة “اختياري”.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- حمصي السمسم أولا في طاسة على النار، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي وامزجيه فيه قليلاً.
- بعد ذلك نضيف رشة الملح والدقيق ونستمر في الخفق ونقوم بعدها بإضافة الزيت بالتدريج حتى يتكون معنا قوام الطحينة.
- نضيف على الخليط الموجود بالخلاط الحليب البودر والفانيليا ثم السكر ونستمر في الخفقان لكي تتجانس كل المقادير.
- نختار علبة جيدة الغلق لحفظ الحلاوة فيها.
- نقوم بوضع في قعر العلبة رشة من المكسرات إذا أردتم ثم نضع خليط الحلاوة ونضغط جيداً، ثم ندخلها الثلاجة لمدة يوم كامل على الأقل.
- بعد ذلك يمكنك إخراجها وتقطعيها وتقديمها على الفطار أو العشاء بجانب المربي والخبز أو أي أصناف أخرى.
- الحلاوة الطحينية من أشهى الأطعمة إلى جانب فوائدها المتعددة إنه مفيد جدًا في تعزيز صحة القلب كما أنه من أهم مصادر البروتين يحتوي على الكالسيوم لذلك فهو مفيد لهشاشة العظام كما أنه يحمي علاجًا جيدًا للإمساك لاحتوائه على زيوت طبيعية تساعد في حركة الأمعاء وتحتوي على عنصر مهم جدًا وهو الزنك الذي يقي من السرطان ويساعد في محاربة السرطان مفيد للأمهات فترة الرضاعة الطبيعية مفيد جدًا لأنه يساعد على زيادة الحليب بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في زيادة الوزن يجب أن تأكل الحلاوة الطحينية اليوم سنجلب الحلاوة الطحينية في المنزل بأقل تكلفة.
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