طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل بأقل المكونات بتكلفة إقتصاديه وخطوات بسيطة ومذاق رائع

الحلاوة الطحينية هي من ألذ الأطعمة بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، فهي ممتازة لتعزيز صحة القلب، كما أنها من أهم المصادر التي تحتوي على بروتينات، تحتوي على نسبة كالسيوم لذا فهي مفيدة لهشاشة العظام، كما أنها تحمي من تصلب الشرايين، علاج جيد للإمساك فهي تحتوي على زيوت طبيعية تساعد في حركة الأمعاء، وتحتوي على عنصر مهم جدا وهو الزنك، تقي من مرض السرطان وتساعد على مقاومته، مفيد جداً للمرضعات فهو يساعد في زيادة إدرار الحليب، ولمن يريدون الزيادة في الوزن عليكم بأكل الحلاوة الطحينية، واليوم سنحضر معا الحلاوة الطحينية في المنزل وبأقل التكاليف.

الحلاوة الطحينية بأقل المكونات

فوائد الحلاوة الطحينية لا تعد فهي تصنف من الحلويات والتي يعشقها الأطفال والكبار وبسبب حبهم لها تريد ربة المنزل تصنيعها في المنزل لضمان نظافتها

المكونات:

كوبين من السكر البودر.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة فانيليا.

كوبين من السمسم المحمص.

ما يعادل كوب زيت.

رشة ملح.

حوالي كوبين من الحليب البودر.

مكسرات مجروشة “اختياري”.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية