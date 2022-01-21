أضفيه إلى الشامبو لتطويل وتكثيف شعرك بطريقة فعالة وسريعة جداً من أول إستخدام

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة سحرية فعالة وسريعة جداً في تطويل وتكثيف الشعر، سينمو شعرك بغزارة بدون توقف ولتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى الأرز فهو يقوي الشعر ويجعله أكثر سمكاً وطولاً، كما نحتاج إلى البصل فهو يحفز نمو الشعر بغزارة في البصل يقوى بصيلات الشعر مما يجعل الشعر ينمو بسرعة رهيبة، بالإضافة إلى القهوة سريعة الذوبان فهي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس و بالتالي تطويل و تكثيف الشعر.

أضفيه إلى الشامبو لتطويل وتكثيف شعرك

تتكون وصفة تطويل و تكثيف الشعر من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من الأرز.

نصف كوب ماء.

حبة بصل حمراء.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الشامبو الخاص بك.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار الأرز في وعاء وأضف إليه الماء ثم اترك الأرز لمدة 48 ساعة حتى يتخمر جيداً، وبعد أن يتخمر الأرز قم بتصفيته بإستخدام مصفاة فماء الأرز المخمر يساعد على نمو الشعر ويعالج الصلع، كما أنه يمنع تساقط الشعر وينبت الشعر بالفراغات الصلعاء ومن جانب آخر نحضر البصلة ونقوم بتقشيرها، لإزالة القشرة الخارجية ثم نبشر البصلة باستخدام مبشرة ناعمة للحصول على مبشور البصل، بعد ذلك قم بتصفية المبشور استخراج عصير البصل وبعد ذلك أضف ماء الأرز المخمر إلى عصير البصل، واخلط جيداً ثم أضف القهوة سريعة الذوبان واخلط مرة أخرى حتى تذوب القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك أضف مقدار الشامبو الخاص بك في قارورة فارغة ويمكنك إستخدام محتوى قارورة الشامبو بأكملها، وبعد ذلك أضف الخليط إلى الشامبو واخلط جيداً حتى يندمج الخليط مع الشامبو، استخدم هذا الشامبو لغسل شعرك أثناء الاستحمام ويمكنك تركه لمدة دقيقة على شعرك بعد ذلك اشطفيه بالماء جيداً، كرري إستخدام هذا الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر عند كل استحمام والنتيجة مدهشة من أول إستخدام، سيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً وسينمو شعرك بغزارة بسرعة الصاروخ.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

كمية من الشامبو الخاص بك.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع صفار البيضة في وعاء ثم اخفقها جيداً بالشوكة ثم أضف إليه القهوة سريعة الذوبان، واخلط جيداً حتى تذوب القهوة سريعة الذوبان وبعدها أضف زيت جوز الهند وزيت الخروع، ثم تخلط مرة أخرى جيداً ثم قم بإضافة الشامبو الخاص بك واخلط جيداً حتى يندمج الخليط مع الشامبو، استخدمي هذا الشامبو كلما قمت بغسل شعرك فالنتيجة مدهشة من أول إستخدام لتطويل و تكثيف الشعر.