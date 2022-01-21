طريقة عمل الشعرية بلبن في المنزل بأسهل الطرق

طريقة تحضير الشعرية بلبن، من افضل الأكلات التي يتناولها الجميع وتقوم بعملها الكثير من الأمهات بصفة مستمرة خصتا في فصل الشتاء، لان تناول الشعرية بلبن قد يمد الجسم بالدفئ والطاقة وله الكثير من الفوائد، كما انه مفيد للأطفال أيضا، طريقة عمل الشعرية بلبن من أسهل الأكلات تحضيرا في المنزل والتي لا تحتاج الي الكثير من الوقت ولا الجهد ولا تطلب للعديد من المكونات، مكوناتها بسيطة ومتوفر في جميع المنازل، وسوف نوضح من خلال مقالنا افضل طريقة لعمل الشعرية بلبن في المنزل.

طريقة عمل الشعرية بلبن بطريقة هندية

لكي تقومين بعمل شعرية بلبن في المنزل بطريقة مختلفة عليك تحضير عدة مكونات سوف نوضحها كالتالي:

احضري اثنين كوب من الشعرية.

كوبان ونصف من الحليب.

اربع ملاعق من السكر الناعم.

خمس حبات حبهان.

احضري حبات من اللوز ويكون مقطع.

اثنين ملعقة من الذبيب.

خطوات التحضير:

الشعرية بلبن من أسهل أكلات التسالي التي يتم تحضيرها في المنزل ولا تحتاج الي الكثير من الوقت ولا المجهود، فهي من الأكلات الشتوية التي تمد الجسم بالدفئ والطاقة، ويتم تحضيرها ببعض الخطوات البسيطة كالتالي:

قومي بتحضير السمنة ووضعها في اناء مناسب علي نار متوسطة. نقوم بتحميص الحبهان والقرنفل في السمنة حتي تظر رائحتهم. قومي بوضع كوبان الشعرية عليهم لتتحمص وتأخذ اللون البني الفاتح. قومي بإضافة الحليب واتركيه حتي يتم الغليان. بعد ذلك قومي بإضافة السكر الناعم الي الشعرية والحليب ونقوم بتقليبهم جيداً. نقوم بإهداء النار واتركيه لمدة خمس دقائق. نضع الشعرية بالحليب في أطباق مناسبة ثم نضف اليها بعض المكسرات للتزين.

طريقة عمل الشعرية بلبن

المكونات:

ثلاث أكواب من اللبن.

كوب من الشعرية.

ملعقتين من السكر الناعم.

ملعقة من القرفة.

ملعقة زبدة.

طريقة التحضير: