نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “في 10 دقائق” حضري كيكة البرتقال الهشة أشهر أنواع كيك الشتاء في بيتك لأطفالك في المقال التالي
يشتهر الشتاء بكيكة البرتقال الهشة التي يتم تحضيرها في الكثير من البيوت في فصل الشتاء لأنها مفيدة بسبب البرتقال وفيتامين سي ولأنها ذات مذاق لذيذ وشهي وخاصةً إذا تناولناها مع كوب من الشاي أو القهوة، واختلفت طرق تحضير كيكة البرتقال الهشة ولكل طريقة منها المذاق المميز لها، ولكن بعض الفتيات المقبلات على الزواج لا يعرفن بالطريقة الصحيحة وهي ما سنطلعكم عليه في السطور القادمة لتحضير أفضل صينية كيكة برتقال هشة مثل المحترفين.
كيكة البرتقال الهشة
هذا النوع من الكيك غير مكلف في وقت أو مجهود فهو بسيط في طريقة التحضير ويستغرق حوالي 60 دقيقة كاملة للإعداد والتسخين، وتتناسب المكونات القادمة مع خمسة أشخاص:
- سكر أبيض: مقدار كأس كامل.
- فانيليا بودرة: ربع ملعقة ذات حجم صغير.
- عصير برتقال: مقدار كأس واحد كامل ويفضل العصير الطازج الفريش.
- زيت نباتي: كوب إلا ربع كوب.
- بيض: ثلاث حبات لها حجم كبير.
- بيكنج صودا: ربع ملعقة ذات حجم صغير.
- بيكنج بودر: ملعقة واحدة ذات حجم كبير.
- دقيق أبيض: مقدار كأسين كاملين.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
من وصفات الكيكة السهلة التي يمكن لأي ربة منزل تحضيرها في وقت قصير ويتم اتباع خطوات التحضير الآتية:
- نخلط في وعاء واحد مكون السكر وحبات البيض ومقدار الفانيلا يفضل استخدام المضرب اليدوي للخفق الجيد حتى يصبح قوام المزيج كريمي.
- نضيف لوعاء المكونات السابقة أكواب الزيت النباتي وعصير البرتقال الفريش مع استمرار التقليب لكي تتجانس مقادير الوصفة.
- ويتم ترك وعاء المكونات السائلة على جنب لحين تحضير وعاء المكونات الصلبة.
إذ نخلط البيكنج بودر والدقيق الأبيض مع البيكنج صودا في نفس الوعاء.
- بعد خلط الحبيبات مع بعضها نضيف بطريقة تدريجية وعاء المكونات السائلة مع استمرار الخلط بين المكونات أثناء ذلك لتتماسك أولًا بأول.
- بعد مزج كافة المقادير مع بعضها في وعاء واحد يتم تحضير صينية فرن مناسبة مدهونة بمقدار من السمن لصب المقادير بها والحفاظ عليها من الالتصاق.
- توضع الصينية في فرن مسبق التسخين حرارتها لا تقل عن 180 درجة ولا تزيد عن 200 درجة حتى تصير جاهزة.
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