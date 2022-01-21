“في 10 دقائق” حضري كيكة البرتقال الهشة أشهر أنواع كيك الشتاء في بيتك لأطفالك

يشتهر الشتاء بكيكة البرتقال الهشة التي يتم تحضيرها في الكثير من البيوت في فصل الشتاء لأنها مفيدة بسبب البرتقال وفيتامين سي ولأنها ذات مذاق لذيذ وشهي وخاصةً إذا تناولناها مع كوب من الشاي أو القهوة، واختلفت طرق تحضير كيكة البرتقال الهشة ولكل طريقة منها المذاق المميز لها، ولكن بعض الفتيات المقبلات على الزواج لا يعرفن بالطريقة الصحيحة وهي ما سنطلعكم عليه في السطور القادمة لتحضير أفضل صينية كيكة برتقال هشة مثل المحترفين.

كيكة البرتقال الهشة

هذا النوع من الكيك غير مكلف في وقت أو مجهود فهو بسيط في طريقة التحضير ويستغرق حوالي 60 دقيقة كاملة للإعداد والتسخين، وتتناسب المكونات القادمة مع خمسة أشخاص:

سكر أبيض: مقدار كأس كامل.

فانيليا بودرة: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

عصير برتقال: مقدار كأس واحد كامل ويفضل العصير الطازج الفريش.

زيت نباتي: كوب إلا ربع كوب.

بيض: ثلاث حبات لها حجم كبير.

بيكنج صودا: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

بيكنج بودر: ملعقة واحدة ذات حجم كبير.

دقيق أبيض: مقدار كأسين كاملين.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

من وصفات الكيكة السهلة التي يمكن لأي ربة منزل تحضيرها في وقت قصير ويتم اتباع خطوات التحضير الآتية: