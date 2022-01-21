لن تصدق معجزة وصفة قشر الرمان للتخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة في البطن

يحلم الكثير من شباب هذه الأيام بالحصول على الوزن المثالي لأجسامهم لكي تكون بلا ترهلات أو كرش، لذلك سنقدم لكم وصفات قشر الرمان للتخسيس، التي تعد من أشهر الطرق للتخسيس بطريقة فعالة والشائعة لدى الكثير من الناس لما لها من فوائد للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، كما قالت إحدى استشاريات التغذية العلاجيين والتجميل أن قشر الرمان يتميز بقدرة عالية على حرق الجسم للدهون المتراكمة فهو يحفز عمليات الأيض مما يساعد على القضاء على الدهون بشكل أسرع في الجسم خاصة دهون البطن بدون ترك أي آثار جانبية سلبية، وسنقدم لكم هذه الوصفات للاستمتاع برشاقة الجسم بكل سهولة من خلال هذا المقال.

لن تصدق معجزة وصفة قشر الرمان للتخسيس

ينصح خبراء التغذية والاستشاريين باتباع مثل هذه الوصفات لكي يسهل علينا إنقاص وزن الجسم مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون المتراكمة لذلك سنقدم إليكم مشروب قشر الرمان في هذه الفقرة وهذه هي مكوناته:

المكونات:

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من مطحون قشر الرمان المجفف.

ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل.

ملعقة ص ثلاث أوراق من النعناع الأخضر الطازج.

طريقة عمل المشروب:

في البداية نقوم بخلط مطحون قشر الرمان مع مطحون النجيل مع الشاي الأخضر في كوب كبير.

ثم نقوم بغلي كمية كوبين من الماء في الغلاية أو على النار.

بعدها نضيف الماء المغلي على المكونات داخل الكوب الكبير حتى يمتلئ.

بعدها نضيف إليهم أوراق النعناع ونترك المشروب قليلا حتى تمتزج مكوناته تماما.

ينصح بتناول مشروب قشر الرمان كل يوم في الصباح على الريق وسنلاحظ الفرق خلال أيام خصوصا في منطقة البطن.

وصفة أخرى من قشر الرمان للتخسيس

تلك الطريقة ربما لا تكون شائعة لدى البعض لكنها عادة ما تكون فعالة للتخسيس والحفاظ على الوزن المثالي إليكم الطريقة كالآتي: