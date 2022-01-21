أصنعي أقوي كيراتين طبيعي منزلي بمكونات غير مكلفة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم حرير

الكيراتين أو البروتين من أقوى الإستخدامات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر الخشن حيث أن الشعر الخشن يعد مشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة التي تتسبب في إزعاج الكثير من السيدات والفتيات، فهو يجعل الفتاة دائما تشعر بالإحراج والخجل ويجعلها أيضا لا ترغب في الخروج من المنزل نهائيا أو أحيانا تستخدم بعض الأدوات التي تعمل على تنعيم الشعر بشكل مؤقت ولكنها لا تحل هذه المشكلة، ومن أهم هذه الأدوات هي مكواة الشعر أو السشوار فهما يساعدان بشكل ملحوظ على فرد الشعر الخشن بطريقة سريعة جدا وتجعل الشعر كالحرير.

ولكن بعد مرور عدة ساعات سوف يختفي تماما أثر هذه الأدوات، فقد نجد عدد من الفتيات يفضلون إستخدام بعض الكريمات لتنعيم الشعر ولكنها لا تكون مفيدة ومن الممكن أن تضره أو تدهوره وهذا لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وقد توجد إستخدامات أخرى تفيد هذه المشكلة وهي إستعمال الخلطات الطبيعية حيث توجد العديد من الخلطات التي تساعد على ذلك بكل سهولة ونتيجتها فعالة، ولكن توجد طريقة أخرى تعمل على فرد الشعر الخشن وهي إستخدام الكيراتين والبروتين.

مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل

حبتان من الموز.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل