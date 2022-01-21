ملعقة كبيرة من السكر لعمل وصفة تبييض الأماكن الغامقة والتخلص من البقع الداكنة في الجسم

ملعقة كبيرة من السكر لعمل وصفة تبييض الجسم وهذا ما سنقدمه إليكم، بعض النساء يعانون من مشاكل الاسمرار في المناطق الحساسة وخاصة منطقة العانة والتغيير في لونها وذلك بسبب العرق الكثير وعدم تهوية المكان، فالاسمرار مشكلة تقلق الكثير من السيدات حيث أن لون البشرة المختلف وظهور بقع داكنة على سطح البشرة يسبب الازعاج الكبير وهناك بعض وصفات تبييض العانة بالسكر سنتعرف عليها فيما يلي.

ملعقة كبيرة من السكر لعمل وصفة تبييض الجسم

يساعد السكر في تقشير الجلد ويزيل الجلد الميت والعسل يساعد في ترطيب البشرة والليمون يخف من تصبغات الجلد الغامقة.

المكونات:

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ليمونة معصورة.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات من العسل والسكر والليمون معًا بشكل جيد.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها ونقوم بالفرك على شكل حركات دائرية حتى ينتهي السكر.

نترك الخليط لمدة عشرة دقائق ثم نقوم بغسله بماء دافئ ويتم تنشيفه بشكل جيد.

وصفات تبييض العانة بالسكر وزيت الزيتون

السكر مساعد جيد لتفتيح لون البشرة فيعمل على تقشير البشرة بشكل طبيعي ويزيل التصبغات ويوحد لون البشرة.

المكونات:

كمية من زيت الزيتون التي تناسبك.

كمية من السكر.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الكمية من زيت الزيتون بالإضافة إلى الملح.

نقوم بتدليك الخليط على المنطقة الغامقة المراد تبييضها.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف المنطقة بماء فاتر.

عليك الانتظام في هذه الوصفة يوميًا لترى النتيجة التي تريدها على المدى.

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