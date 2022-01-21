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عمر شويل - جدة بـ4 أكواب دقيق فقط اعملي 50 قطعة من الكرواسون الهش و الطعم رائع جدا ستدمنيه - ثقفني
الكرواسون هو من المخبوزات التي لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وهو ذو مذاق لذيذ ورائع وكل من يتذوقه يحبه ويتعلق به، الكرواسون هو ذو أصل فرنسي، فهو يقدم خصوصا على أي مائدة في الصباح كوجبة إفطار أو في المساء بجانب كوب من الشاي الساخن ويعطي شعوراً بالدفء خصوصاً في هذه الأجواء الباردة، كما أنه يحتوي على عناصر مفيدة جداً للجسم وتعطي شعور بالطاقة، واليوم سنعد معا أسهل الطرق لصنع ألذ كرواسون.
إعداد الكرواسون الهش
المكونات:
- دقيق “4 أكواب”.
- سكر مطحون “ربع كوب”.
- زبدة ذائبة “نصف كوب.
- ملعقتين من الحليب سائل او بودر.
- واحد بيضة.
- رشة فانيليا.
- كوب ماء دافئ.
- قالب زبدة لينة.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
- ننخل الدقيق في وعاء ثم نضع معه السكر البودرة والحليب البودرة والخميرة الفورية ورشة الملح ثم نقلب.
- ثم نضع البيضة وبعدها الزبدة الذائبة ونعجن باليد جيداً.
- نضع الماء الدافئ بالتدريج حتى تتماسك العجينة وتصبح لينة.
- نضع العجين ليخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى جزئين ونتركها لترتاح قليلا من الوقت.
- في الخطوة التي بعدها نرش الرخامة دقيق ونفرد عليها جزء العجين ثم ندهنه كله بالزبدة ثم نضع الجزء الثاني من العجين عليها ونفردهم في بعضهم.
- بعد ذلك نطوي العجينة ثلاث طيات على بعضها ونتركها في الثلاجة لساعتين من الزمن لكي يكون الكرواسون خفيف وهش.
- بعد أن تخرج العجينة من الثلاجة نفردها مثل الدائرة ونقطعها إلى مثلثات.
- يمكننا إضافة أي حشوة نحبها مثل المربي أو النوتيلا أو الجبنة ثم نلف المثلث على هيئة هلال.
- نرص حبات الكرواسون في صينية مع مراعاة ترك مسافات بينهم، وندهن وجه الكرواسون بقليل من البيض المخفوق.
- إلى فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ نضع الصينية، وننتظر حوالي ثلث ساعة لكي ينضج ويأخذ لون.
- نخرجه بعد ذلك ويقدم مع العصائر أو المشروبات الساخنة.
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