بـ4 أكواب دقيق فقط اعملي 50 قطعة من الكرواسون الهش و الطعم رائع جدا ستدمنيه

الكرواسون هو من المخبوزات التي لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وهو ذو مذاق لذيذ ورائع وكل من يتذوقه يحبه ويتعلق به، الكرواسون هو ذو أصل فرنسي، فهو يقدم خصوصا على أي مائدة في الصباح كوجبة إفطار أو في المساء بجانب كوب من الشاي الساخن ويعطي شعوراً بالدفء خصوصاً في هذه الأجواء الباردة، كما أنه يحتوي على عناصر مفيدة جداً للجسم وتعطي شعور بالطاقة، واليوم سنعد معا أسهل الطرق لصنع ألذ كرواسون.

إعداد الكرواسون الهش

المكونات:

دقيق “4 أكواب”.

سكر مطحون “ربع كوب”.

زبدة ذائبة “نصف كوب.

ملعقتين من الحليب سائل او بودر.

واحد بيضة.

رشة فانيليا.

كوب ماء دافئ.

قالب زبدة لينة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

طريقة التحضير