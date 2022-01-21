طريقة عمل الكبسة بالدجاج خطوة بخطوة حتي تحصل على أجمل طعم في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة بالدجاج، التي تعد واحدة من أشهى المأكولات داخل المطابخ الخليجية والتى لاقيت شعبية كبيرا بين الشعب السعودى وتم تناقلها بين البلاد العربية الأخرى، فتم اجراء بعض التعديلات عليها حسب الأزواق المختلفة والتوابل الموجودة فى كل بلد، غير انه ايضا استطاع الطباخون حول بلاد العرب من تغير بعض المكونات بها ودخول الدجاج بدلا من اللحم الضأن المعتاد وهى الطريقة التى لاقيت نجاح واعجاب كبير داخل المجتمع المغربى الذى فضل لحم الدجاج عن لحم الضأن، وفى هذه المقالة سوف نستعرض طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج مع توضيح كافة المكونات والمقادير وأيضا طريقة التحضير والتجهيز وطريقة الطهى والتقديم.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج

يهتم محبى الكبسة معظم سيدات المنازل بالبحث على الطريقة الكبسة السعودى بالدجاج خاصة الوصفة والمقادير ونوصف اليكم جميع المقادير والتى تكفى لخمسة افراد ولن تتجاوز الخمس دقائق فى التجهيز وهى كالاتى:



ثلاثة اكواب من الأرز البسمتى طويل الحبة (العنصر الرئيسى فى أكلة الكبسة). حوالى واحد كيلو جرام من الدجاج. عدد 3 حبة طماطم. ثلاثة حبة لومى. اثنين بصلة متوسطة الحجم. ثلاثة حبة من الفلفل الأخضر. أربعة فص من الثوم المهروس. ثلاثة ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. واحد ملعقة كبيرة من البهارات المتنوعة الملح حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب زيت ذرة. عدد 10 حبة من القرنفل. عشرة حبة من الهيل. واحد عود قرفة، ونذكركم برابط طريقة عمل المطازيز السعودي.

خطوات طهى الكبسة السعودى بالدجاج

أولا يتم اناء على النار بدرجة حرارة متوسطة ويوضع فيه الزيت حتى يسخن.



ثانيا يتم اضافة البصل ثم الثوم حتى يدبل البصل.

ثالثا يتم اضافة الفلفل ثم اللومى وتقليبهم حتى يأخذ البصل اللون الذهبى، ونذكر برابط طريقة عمل المنسف بالدجاج.

رابعا يتم اضافة معجون الطماطم ويستمر التقليب حتى يجف نسبيا.

خامسا يتم اضافة البهارات والتوابل والطماطم بعد فرمها ويترك لمدة صغيرة على النار المتوسطة.

سادسا يتم تنزيل الدجاج وتقليبه مع الخليط.

ملحوظة: (يفضل ان يكون مغسول ومتروك فى محلول النقع لفترة)، ونذكر ست البيت بخطوات طريقة عمل العصيدة.

سابعا يتم غمر الخليط بالماء ويتم تغطيته وتركه على النار المتوسطة الى ان ينضج تمام.

ثامنا يتم تصفيه الدجاج من المرقة وتركها ظل تغلى على النار ويتم اضافة الأرز بدلا من الدجاج على المرقة وتركه على النار الهادئة لمدة نصف ساعة تقريبا حتى يتم سوا ونضجه بشكل كامل.

ملحوظة: (يصفى الأرز من ماء النقع قبل انزاله)، وإليكم رابط طريقة عمل البيتزا.

تاسعا يتم اخذ الدجاج ووضعة داخل صينية واسعة بأطراف صغيرة يتم تلميع وجه الدجاج بمعجون من الطماطم ورش كركم، ويتم ادخاله الفرن على الشواية حتى يتم تحمير الوجه.

واخيرا يتم اتمام نضج الأرز يتم سكبه على طبق التقديم وتوضع الدجاج المحمر على من الوجه، وإليك رابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

تحتاج لعمل الكبسة باللحمة توفير كل من 1 كيلو لحم من البقر أو من الأغنام، توفير عدد 1 كيلو أرز بسمتي، كما يجب توفير عدد 2 طماطم مبشورة، وعدد 1,0بصلة مبشورة أيضا، فضلا عن وجود الملح والفلفل والبهارات والقرنفل والتالي:

1/4 معلقة صغيرة من البودرة زعفران.

ربع معلقة من الكركم.

عدد 2 معلقة من الزبدة أو من السمنة.

2 قرن فلفل.

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