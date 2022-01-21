نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن تتم خطوة التسوية السريعة للحم وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات التي تساعد في التسوية السريعة للحم وبأقل وقت ممكن، ومن السهل أن تتم التسوية للحم باستخدام مكون ييسر من خطوة التسوية ويجعلها تتم وفي غضون وقت قصير، وكل ما على ربة المنزل أن تقوم به هو الاستعمال للمكون بإضافته على اللحم، ومن ثم الانتظار حتى تماما التسوية الجيدة للحم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في التسوية للحم وخطوات التسوية الصحيحة والمثالية مع بيان المكونات وطريقة التحضير لأفضل وصفات من اللحوم.

تسوية اللحوم والكوارع

من اليسير على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتسوية وفي منتهى السرعة للحم من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات تساعد في جعل اللحم جاهز للتقديم بأقل وقت، وخطوات التسوية للحم بسيطة، ومن اليسير إضافة مكون السكر الذي يساعد في تسوية تمة للحم وبأقل وقت ممكن، وإليكم مكونات الوصفة.

مكونات لتسوية اللحم

من الممكن أن تتم التسوية للحم من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة:

الكمية المراد طهيها من اللحم.

ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من مكون سكر أبيض.

القليل من البصل والجزر.

كرفس وكرات.

ملعقة من الملح والفلفل الأبيض.

توابل اللحم.

ملعقة من الزيت.

حبهان ومستكة وورق لورا.

طريقة التحضير لتلك الوصفة من اللحم

من الممكن أن يتم اتباع الخطوات الآتية للحصول على اللحم مطهيا طهي كامل وفي أقل وقت، والخطوات تكون من خلال الآتي من تلك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى هي أن يتم التنظيف للحم جيدا.

بعد ذلك يتم وضع قدر ملائم على النار ليتم تسخينه.

بعد ذلك يتم وضع قدر ملائم على النار ليتم تسخينه. يوضع الزيت على النار.

تسخين القليل من الحبهان والمستكة مع الزيت.

أضيفي شرائح اللحم أو الكوارع المراد التسوية لها.

أضيفي شرائح اللحم أو الكوارع المراد التسوية لها. بعدها تضاف مختلف المكونات على اللحم والماء لا بد وأن يكون مغلي لإنجاز التسوية.

يوضع المقدار من التوابل مع البوكيه جارنيه.

انتظري حتى تمام الغليان والتسوية للحم ثم قومي بإضافة الملح.

بعد التسوية يقدم اللحم بالطبق المناسب.

تجد السيدات صعوبة في تسوية اللحوم والكوارع ويمكن تسويتها بسهولة في المنزل والتغلب على هذه المشكلة بإضافة أحدي المكونات مثل السكر فعند إضافة ملعقة من السكر عل اللحمة أو الكوارع تساعد على تسويتها بسرعة الصاروخ خلاا دقائق فقط ضعي هذه الملعقة ولن تستغني عنها بعد اليوم لأنها تساعد على حل جميع مشاكل التسوية بسهولة في وقت قصير جدا يتم تسويتها