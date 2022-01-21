نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار طريقتها سهلة جدا وبالاعتماد على أكثر من وسيلة أو أداة من المطبخ بسيطة، قد تغنيكي عن الاستعمال لأداة المقوار، ومن الممكن أن يتم استخدام أي طريقة من تلك الطرق البسيطة المقبلة والتي تساعد مختلف ربات البيوت، ومن خلال الآتي من تلك السطور التالية نقدم أهم المعلومات عن أهم الطرق والأدوات التي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل الوصفات من المحاشي المشكلة والتي تعد بتلك الطرق سريعة التحضير، وفيما يأتي أهم خطوات التقوير والتي نذكرها على هذا النحو الآتي.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

التقوير لخضار الباذنجان والكوسة بدون مقوار من السهل الاعتماد لعمله على أكثر من طريقة وبالاستعانة بأكثر من أداة، وبالنسبة للتقوير فلا بد وأن يتم على الوجه الصحيح، وبسرعة وبطريقة تساعد على إنجاز وصفة المحشي من الخضار المشكل بطريقة بسيطة، وسريعة من بين إحدى الطرق التالية:

خطوات التقوير باستعمال السكين

السكين من بين أهم الأدوات التي من الممكن أن تساعد في التقوير بشكل سريع للكوسة وللباذنجان، ومن خلال إدخال السكين بحرص في الثمرة المراد التقوير لها بعد تقشيرها وتنظيفها، ومن ثم لا بد من لف السكين بالثمار والتخلص تماما من اللب، وخروجه تماما مع توفير المساحة بداخل الثمار لحشو الثمار بعد ذلك لعمل المحشي من الخضار المشكل.

تقوير الباذنجان والكوسة بالشوكة

من الممكن أن تتم خطوة التقوير باستعمال الشوكة والتقوير يتم فور الحصول على الخضار جاهز ومقشر ومنظف جيدا، ومن ثم يتم وضع الشوكة بنهاية الثمرة، وإدخالها في الثمرة مع تدوير طرف الشوكة لتخليص الخضار من اللب الداخلي، ومن ثم يسهل الحشو للخضار.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال قطاعة التفاح

قطاعة التفاح من بين أهم الأدوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الثمار جاهزة تماما للحشو حيث يتم التنظيف للخضار بشكل جيد ومن ثم يتم إدخال القطاعة والخروج باللب وبالتالي يكون من السهل الحشو للكوسة وكذلك الباذنجان بمنتهى السهولة وبشكل سريع، وهذا ما يساعد في إنجاز عمل المحشي سريعا.

تجد السيدات صعوبة كبيرة في تقوير الباذنجان والكوسة وتبحث عن طرق سهلة تساعد على تقويرهم بسهولة ويمكن عمل ذلك بطرق مثل قطاعة التفاح أو الشوكة أو استخدام السكين فهذه الطرق ذكرنا كل منها بالتفصيل عن طريقة استخدامها حتي تساعدك على التغلب على مشاكل تقوير الباذنجان والكوسة فأصبح الأمر سهل بعد اليوم ويمكنك تقوير الباذنجان والكوسا بسرعة الصاروخ بهذه الطرق