نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريها من برة تاني.. طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج الصحية في البيت بدون مواد حافظة بنفس الطعم الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مرقة دجاج ماجي في البيت من أسهل الطرق التي من الممكن أن تعتمد كل ربة بيت عليها للحصول على مكعبات مميزة من المرقة والتي من الممكن أن نقوم بإدخالها في العديد من الوجبات ولتحضير الكثير من الوصفات للأغذية، وتعد تلك الطريقة المذكورة فيما يأتي من أبسط الطرق وأبسطها للحصول على المرقة بأقل وقت، وبطريقة صحية وتشبه في مذاقها ونكهتها أفضل أنواع مرقة الدجاج وفيما يأتي أهم المكونات مع التعرف على الطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة عمل مرقة دجاج ماجي في البيت

طريقة بسيطة من خلالها من الممكن أن يتم عمل مرقة دجاج ماجي في البيت وبكل سهولة دون الحاجة إلى شراء المكعبات الجاهزة من المحلات حيث تعتبر الوصفة من أفضل الوصفات التي من خلالها يكون من السهل تنكيه مختلف الوجبات والأطعمة بأفضل مذاق وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكون مرقة الدجاج الطبيعية والتي تضاف عليها بعض التوابل والمنكهات والتي تعطي المرقة نفس المذاق للمرقة الجاهزة وفيما يأتي أهم المكونات الأساسية وكفية التحضير.

مكونات الوصفة:

كوبان من مكون مرقة الدجاج.

عدد فصين من الثوم.

عدد ثمرة بصل واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من بهار الكاري.

ربع ملعقة زعتر جاف.

ملعقة من مكون ملح الطعام.

ملعقة من مكون الفلفل الأسود المسحوق.

طريقة التحضير لتلك الوصفة

من السهل أن يتم التحضير لتلك الوصفة المتميزة من خلال الاستعانة بمكون المرقة بوضعه في الخلاط مع الثوم ومكونات البصل والكاري.

تشغيل الخلاط لمزج كل المكونات.

بعد التأكد من طحن كل المكونات ينبغي أن توضع بعد ذلك في القدر الملائم.

تتم الإضافة لبقية التوابل مع الملح والفلفل ثم يتم ترك المزج حتى يغلي بشكل جيد ويتكاثف ويصبح مركز.

يرفع هذا المزيج من النتر ويترك ليبرد تماما.

بعد ذلك يفضل أن يتم استعمال المزيج بوضعه في مكعبات الثلاجة والتي نقوم باستعمالها لعمل مكعبات ثلجية، ومن ثم يتم الحفظ لها في داخل الفريزر حتى يتم استخدامها بعد ذلك بوصفات الطهي المختلفة

تعتبر مرقة الدجاج من أكثر الأشياء التي تضيف للأكل طعم جميل وتعطي مذاق رائع ولكن السيدات لا تحب شراءها ببساطة لأنها تحتوي على الكثير من المواد الصناعية التي تضر الجسم وتسبب أمراض لذلك يمكن عملها بسهولة في المنزل والحصول على مذاقها الجميل والرائع بمواد طبيعية في المنزل وقذ ذكرنا في هذا المقال طريقة عمل مرقة الدجاج بدون مواد حافظة بسهولة