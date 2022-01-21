باللبن الرائب حضري أفضل وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه نتيجتها نفس نتيجة الكيراتين الطبيعي

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عمر شويل - جدة وصفة هندية لتطويل الشعر باللبن الرائب نقدمها لكل الفتيات حيث إن الشعر المجعد أو الأطراف الباهتة المتقصفة هو مظهر غير مألوف للمرأة الهندية، حيث أنها تتميز بشعر طويل وناعم كالحرير، وذلك ليس بالضروري أن يكون الشعر الناعم جينات وراثية فيمكنها امتلاك شعر صحي ناعم عن طريق العناية المستمرة بالشعر وعمل بعض من الوصفات الطبيعية الفعالة لتغذية بصيلات الشعر مما يجعلها ناعمة ولامعة.

أفضل وصفة هندية لتطويل الشعر باللبن الرائب

هناك بعض الوصفات الهندية التي سنعرضها عليكم لتعتني بشعرك وإصلاحه من التلف ويصبح ناعم كالحرير:

ماسك اللبن الرائب

هذه الوصفة البسيطة مليئة بالفوائد ويمكن تحضيرها في دقيقتين؛ حيث يحتوي الزبادي على فيتامينات B5 و D، وهذه هي الفيتامينات الأساسية لشعر صحي وتقويته من الداخل ويعالج بعض المشكلات مثل قشرة الرأس، ويوفر الأملا فيتامين C لفروة الرأس مما يساعد في نمو الشعر، سنتعرف على كيفية استخدام الماسك:

المكونات:

إثنين من أكواب اللبن الرائب أو الزبادي.

إثنين من الملاعق الكبيرة مسحوق الأملا.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط المكونين معًا لنحصل على خليط ناعم.

نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس.

بعد أن ننتهي من وضع الخليط على الشعر بالكامل نترك هذا الماسك لمدة ثلاثين دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بشرط أن يكون خالي من الكبريتات ثم نستخدم البلسم.

نقوم باستخدام هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

ماسك الصبار للشعر

يعتبر الصبار واحد من أهم مصادر الانزيمات المحللة للبروتينات التي تقوم بإصلاح الخلايا التالفة الموجودة في فروة الرأس بالإضافة إلى البصيلات، وتقوم بتعزيز طول الشعر وترطيبه مما يؤدي إلى تنعيم الشعر والتقليل من تجعيده، وسوف نتعرف فيما يلي على طريقة استخدام ماسك الصبار:

المكونات:

قطعة واحدة من الصبار

إثنين من الملاعق الكبيرة ماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير: