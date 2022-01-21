كريم النشا الرهيب لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات من الجلد ملعقة واحدة ستجعلك شابة مهما كان عمرك

الترهلات تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تواجه العديد من السيدات حيث أنها تكون مصدر إزعاج بالنسبة لها وتجعلها تسعر بالخجل والاكتئاب وعادة قد تظهر هذه الترهلات نتيجة لعدة عوامل، ومن ضمن هذه العوامل هي إنقاص الوزن الزائد وهذا بمعنى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة في الوزن يقومون بعمل الرجيم فيحدث لهم إنقاص في وزنهم وبالتالي قد يترهل الجلد نتيجة عملية التخسيس، وهذا الشئ مزعج جدا وأحيانا تظهر هذه المشكلة عند التقدم في السن فمثلا عندما تكون المرأة في عمر الاربعينيات تقريبا قد توجد الترهلات طبيعيا.

وقد توجد هذه المشكلة سواء عند الرجال أو النساء ولكنها تؤثر تأثير كبير عند النساء أكثر لأنهم يرغبون دائما أن يظهروا بمظهر جذاب يجعلهم في مرحلة الشباب، فقد نجد عدد من السيدات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل وإستخدام الأجهزة التي تساعد علي شد الجلد وتخفي الترهلات تماما وأن هذه الأجهزة تعمل بالفعل على ذلك وتجعل البشرة وكأنها في مرحلة الشباب، ولكن إستعمال هذه الأشياء قد يصيب الجلد ببعض الأمراض الخطيرة وهذه الأمراض تظهر فيما بعد مرور الوقت لذلك من الضروري والصحي أن نستخدم الوصفات الطبيعية.

مكونات وصفة النشا لشد الجلد

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا لشد الجلد