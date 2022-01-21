لازم تجربيها.. القرص الطرية الفلاحي الهشة جدا بطعم وريحة زمان بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

هناك بعض المخبوزات التي كنا نتناول لها دائما في ‏صغرنا وهي مخبوزات تحتوي على المكونات الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الحيوانات مباشرة سوى القسطرة أو زبدة او حتى الحليب الطازج ومن خلال هذا المقال سأتحدث عن طريقة إعداد القرص الفلاحي وهو من أشهر المخبوزات التي يتم اعدادها باستخدام السمن البلدي والحليب الطبيعي حتى تكون لذيذة ولها طعم مختلفة كما أنها لها رائحة جميلة ولون رائع ويحب الأطفال تناولها بكميات كبيرة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعدادها في المنزل وربما اعتدنا على شرائها دائما من المخابز ولكن يمكن اعدادها في المنزل في وقت قصير من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعدادا القرص الفلاحي في المنزل وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا القرص.

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مكونات عمل القرص الفلاحي في المنزل

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هناك العديد من المكونات التي نحتاج إلى إضافتها ولكن يجب الاهتمام به المقادير التي يتم استخدامها لإعداد القرص الفلاحي حتى نحصل على الطعام الذي نرغب به ‏وهذه المكونات هي:

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كوب كبير من الحليب طازج كامل الدسم.

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‫ 1\4‬ كوب تقريبا من السكر المطحون.‬

ملعقة من الخميرة الفورية.

علبة من الزبادي.

ويمكن استخدام أيضا علبة من القشطة طازجة.

رشة صغيرة من الملح.

½ كوب كبير من السمن البلدي.

ثلاث أكواب او كوبين من الدقيق ‏حتى يصبح العجين جاهز.

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طريقة إعداد ‏القرص الفلاحي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد القرص الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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نضع جميع المكونات التالية داخل الخلاط الكهربائي حتى يقوم بدمج جميع المكونات بشكل سريع هذه المكونات هي السكر و الخميرة الماء وبعد ذلك نضيف السم ودقيق وملح ونستمر في التحريك الخلاط حتى يصبح الخليط متجانس ونظيف بالتدريج الزبدة أو القشطة.

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‏ مع الوقت تبدأ المكونات متفاعل مع بعضها البعض وبعد ذلك نضيف باقي المكونات ونترك العجين لبعض الوقت حتى يتكون لنا عجين مناسب.

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‏ بعد ذلك نبدأ في تشكيل العجين على هيئة أقراص دائرية حتى يصبح له شكل مميز بعد ذلك نترك هذه الأقراص داخل الفرن يمكن استخدام حشوة العجوى أي حشوة أخرى نرغب بها قبل أن أدخلها في الفرن

تعتبر القرص الفلاحي من اشهي الاكلات التي يحبها الكبار وايضا الأطفال ويمكن عملها بسهوله في المنزل باستخدام مكونات إقتصادية مظبوطة وتوجد عوامل كثيرة تساعد على نجاح القرص وجعلها طرية وهشه زي المحلات وقذ ذكرنا في هذا المقال الطريقة الصحيحة التي يجب عمل القرص الفلاحي الأصلية عليكي تطبيق الخطوات للحصول على فرص طرية مثل الأفران بدون تعجن