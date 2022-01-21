وصفة لبان الدكر السحرية لتفتيح البشرة وشد الوجه لبشرة شابة ونضرة

واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للكثير من مشاكل البشرة هو لبان الدكر والذي يوفر للبشرة خصائص علاجية ممتازة من أجل تفتيح البشرة وشد الوجه للتخلص من التجاعيد التي تظهر مع التقدم في العمر، بالإضافة لأن لبان الدكر يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يعتبر عنصر هام للبشرة لكي تظل مرنة ورطبة ومحتفظة بشبابها ونضارتها، لهذا السبب يستخدم لبان الدكر في تفتيح البشرة والكثير من الفوائد الأخرى.

وصفة لبان الدكر السحرية لتفتيح البشرة

يستخدم لبان الدكر بصورة أساسية في بعض الوصفات الطبيعية من أجل العناية بالبشرة وحل مشاكلها المختلفة أشهرها هي إزالة التصبغات التي تصيب البشرة جراء العديد من العوامل أهمها أشعة الشمس، بالإضافة لأنه ذو قدرة فعالة في توفير كمية أكبر من الكولاجين للبشرة حتى تظل رطبة ومرنة خالية من التجاعيد إذ أن السبب الأساسي في ظهور تلك التجاعيد هو قلة الكولاجين والإيلاستين التي تنتجها البشرة.

وصفة منقوع لبان الدكر لتفتيح البشرة

وتلك الوصفات من أفضل وصفات لبان الدكر للبشرة وكذلك إزالة التصبغات وآثار أشعة الشمس إذ تتكون من كوب واحد فقط ولكن ماء ساخن مع مقدار ملعقتين لبان دكر نظيفة، ونبدأ باستخدامها بالطريقة الآتية:

نغلي كوب الماء جيدًا قبل إضافة حبات لبان الدكر إليه وتغطيته. ومن ثم نرفع الكوب عن النار بعد حوالي عشر دقائق ويترك على جنب طوال الليل لنقع لبان الدكر. في اليوم التالي سنلاحظ تغير لون الماء للون الأبيض نبدأ بتصفية الماء من لبان الدكر وإزالة أي شوائب أخرى. بقطعة من القطن نبللها في منقوع لبان الدكر ونمسح بها على مناطق الوجه بأكملها والتركيز على أكثر المناطق المتضررة من التصبغات. يتم غسل الوجه بعد عشر إلى خمسة عشر دقيقة ويخزن الباقي من المنقوع في وعاء زجاجي.

لبان الدكر للتخلص من تصبغات البشرة

ومن الطرق الفعالة أيضًا في تنقية البشرة وشدها وإزالة البقع والتصبغات الموجودة بها وتتكون من:

ملعقتين زيت جوز هند وأفوكادو.

وملعقة زيت لوز مر وشمع العسل.

تسع نقاط زيت لبان دكر.

طريقة الاستخدام