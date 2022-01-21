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عمر شويل - جدة بالتتبيلة السرية أعملي شاورما اللحمة على أصولها بطريقة مختلفة وطعم وريحة رهيبة - ثقفني
دائما تواجه جميع الأمهات مشكلة في الأكلات التي يحبها أطفالها فهم غالبا لا يرغبون في تناول اللحمة فيحبون الفراخ أكثر ولهذا السبب تبحث كل السيدات عن وصفات جديدة للحمة وتكون مختلفة حتي تنال إعجابهم، ومن ضمن هذه المأكولات والتي يحبونها هي شاورما اللحمة حيث أن هذه الأكلة تتميز بطعم لذيذ جدا وشهي ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سهلة وسريعة.
مكونات شاورما اللحمة
- نصف كيلو من اللحمة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الطحينة.
- ملعقتان كبيرتان من من الزبادي وعصير الليمون.
- ثلاث حبات من البصل.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم.
- فص واحد كبير من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.
طريقة عمل شاورما اللحمة
- نقوم بتجهيز اللحمة أولا حيث يتم تقطيعها على شكل شرائح لا تكون سميكة ونقوم بغسلها جيدا بالماء ويتم تجهيز طبق عميق ونضع به الطحينة والزبادي وعصير الليمون ورشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونضع شرائح اللحمة بها ونقوم بتقليبهم ونضعها في الثلاجه لعدة ساعات.
- ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت جيدا نضع شرائح اللحمة.
- ولا يتم تقليبها إلا أن يتغير لونها وبعد ذلك نستمر في تقليب اللحمة حتى تكون باللون الذهبي الغامق ثم نضع ثلاث حبات من البصل ويتم تقطيعه على شكل شرائح ويتم تقليبهم مع بعض.
- وعند تغببر لون البصل نصع ثمرتان من الطماطم الشرائح ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر وجوزة الطيب والزنجبيل ونستمر في تقليب اللحمة مع البهارات والبصل والطماطم.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر أو فلفل الألوان ويكون على شكل شرائح مع الإستمرار في التقليب ونتركها على النار حتى يتم التأكد من تسوية اللحمة مع باقي الخضراوات ويتم رفعها من على النار ونضعها في طبق ونقوم بتقديمها.
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