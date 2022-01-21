بالتتبيلة السرية أعملي شاورما اللحمة على أصولها بطريقة مختلفة وطعم وريحة رهيبة

دائما تواجه جميع الأمهات مشكلة في الأكلات التي يحبها أطفالها فهم غالبا لا يرغبون في تناول اللحمة فيحبون الفراخ أكثر ولهذا السبب تبحث كل السيدات عن وصفات جديدة للحمة وتكون مختلفة حتي تنال إعجابهم، ومن ضمن هذه المأكولات والتي يحبونها هي شاورما اللحمة حيث أن هذه الأكلة تتميز بطعم لذيذ جدا وشهي ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات شاورما اللحمة

نصف كيلو من اللحمة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من من الزبادي وعصير الليمون.

ثلاث حبات من البصل.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

فص واحد كبير من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.

طريقة عمل شاورما اللحمة