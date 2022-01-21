نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق فقط اعملي كيك الفانيليا بمقادير مظبوطة وطعم رائع جدا في المقال التالي
الكيك من أكثر الحلويات المفضلة والتي تقدم في كثير من المناسبات، والسبب في ذلك بسبب أشكالها وأنواعها الكثيرة، حيث كل ربة منزل تخرج ابتكارها كله عند تحضير الكيك وتزيينه، تصنع الكيك بنكهات كثيرة ومن هذه النكهات هي الفانيليا، حيث تعتبر هذه النكهة بالأخص تعد بكثرة ومنتشرة أكثر من باقي النكهات، كما أنها سهلة جداً في التحضير، ويكون السبب في ذلك هو توافر مكوناتها في المنزل دائماً، واليوم سنعد معكم أشهى وأسرع كيك فانيليا.
مكونات كيك الفانيليا
كيك الفانيليا السادة محبب لدى الكثير بجانب كوباً من الشاي وتعتبر هكذا وجبة إفطار أو عشاء، كما يمكن تقديمها للصغار مع كوب من الحليب، وبخطوات سهلة حضري ألذ كيك فانيليا:
- كوبين من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- عدد ٣ بيضة.
- رشة ملح.
- ملعقة بيكنج بودر كبيرة.
طريقة إعداد كيك الفانيليا
- سخني الفرن عند تحضير الكيك حتى يصبح ساخن جدا عند إدخال الكيك.
- في الخلاط الكهربائي ضعي البيض والسكر ومعهم الفانيليا وشغلي الخلاط على أعلى سرعة حتى يمتزج الخليط بالشكل المطلوب.
- بعد ذلك ضعي الزيت تدريجياً واستمري في الخفق بالخلاط لمدة دقيقتين تقريبا.
- بعد أن تتجانس المكونات جيداً قومي بإحضار الدقيق ويجب أن يكون منخول ومن ثم أضيفي له البيكنج بودر ورشة الملح وامزجيهم.
- بعد ذلك أفرغي المكونات السائلة من الخلاط على المكونات الجافة واخلطي حتى نحصل على قوام الكيك، ويجب أن يكون الخلط في اتجاه واحد حتى لا نخرج منها الهواء.
- في صينية مناسبة للكمية تدهن زيت ويصب الخليط وتدخل الفرن الساخن لمدة أربعون دقيقة، وبعد التأكد من الاستواء تخرج من الفرن وحتى تبرد نقوم بتقطيعها وتقديمها
- تعتبر الكيك من أشهر الحلويات ويتم تقديمها في مناسبات عديدة وذلك بسبب تنوع أشكالها وأصنافها تستخدم كل ربة منزل كل إبداعاتها في تحضير وتزيين الكيكات كما أنه سهل التحضير لأن المكونات متوفرة دائمًا في المنزل.
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