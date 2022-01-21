ب2 كوب دقيق فقط اعملي كيك الفانيليا بمقادير مظبوطة وطعم رائع جدا

الكيك من أكثر الحلويات المفضلة والتي تقدم في كثير من المناسبات، والسبب في ذلك بسبب أشكالها وأنواعها الكثيرة، حيث كل ربة منزل تخرج ابتكارها كله عند تحضير الكيك وتزيينه، تصنع الكيك بنكهات كثيرة ومن هذه النكهات هي الفانيليا، حيث تعتبر هذه النكهة بالأخص تعد بكثرة ومنتشرة أكثر من باقي النكهات، كما أنها سهلة جداً في التحضير، ويكون السبب في ذلك هو توافر مكوناتها في المنزل دائماً، واليوم سنعد معكم أشهى وأسرع كيك فانيليا.

مكونات كيك الفانيليا

كيك الفانيليا السادة محبب لدى الكثير بجانب كوباً من الشاي وتعتبر هكذا وجبة إفطار أو عشاء، كما يمكن تقديمها للصغار مع كوب من الحليب، وبخطوات سهلة حضري ألذ كيك فانيليا:

كوبين من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

عدد ٣ بيضة.

رشة ملح.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

طريقة إعداد كيك الفانيليا