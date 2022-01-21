بطريقة ناجحة ومضمونة أعملي مربي الجزر في المنزل بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وطعم لذيذ

تعتبر المربي نوع من أنواع المنتجات الغذائية الصناعية والتي يتم تجهيزها من خلال إستخدام أنواع من الفواكه المختلفة فهي تعد وسيلة من الوسائل التي تساعد على حفظ وتخزين الفاكهة، ودائما يتم إستخدام الفاكهة التي يصعب تخزيينها لفترات طويلة في الفريزر أو التي تكون قريبة التلف وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المربى ومنها مربى البلح ومربي الفراولة والتين والتفاح والجزر ومربي المشمش ويوجد غير ذلك العديد، وكل نوع منها لها طعم مختلف ومميز عن غيرها والنوع الذي يوجد عليه إقبال كبير من قبل جميع كبار السن وصغار السن هي مربى الجزر حيث أنها تتميز بمذاق شهي جدا ولذيذ وجميع الناس يقومون بشرائها جاهزة من المحلات.

مكونات مربى الجزر

كيلو واحد من الجزر.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة.

كوب كبير ونصف من السكر.

طريقة عمل مربي الجزر