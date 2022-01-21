نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ناجحة ومضمونة أعملي مربي الجزر في المنزل بمكونات غير مكلفة وبقوام مظبوط وطعم لذيذ في المقال التالي
تعتبر المربي نوع من أنواع المنتجات الغذائية الصناعية والتي يتم تجهيزها من خلال إستخدام أنواع من الفواكه المختلفة فهي تعد وسيلة من الوسائل التي تساعد على حفظ وتخزين الفاكهة، ودائما يتم إستخدام الفاكهة التي يصعب تخزيينها لفترات طويلة في الفريزر أو التي تكون قريبة التلف وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المربى ومنها مربى البلح ومربي الفراولة والتين والتفاح والجزر ومربي المشمش ويوجد غير ذلك العديد، وكل نوع منها لها طعم مختلف ومميز عن غيرها والنوع الذي يوجد عليه إقبال كبير من قبل جميع كبار السن وصغار السن هي مربى الجزر حيث أنها تتميز بمذاق شهي جدا ولذيذ وجميع الناس يقومون بشرائها جاهزة من المحلات.
مكونات مربى الجزر
- كيلو واحد من الجزر.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة.
- كوب كبير ونصف من السكر.
طريقة عمل مربي الجزر
- في البداية يتم غسل الجزر جيدا بالماء ونقوم بتقشيره بإستخدام سكينة ويتم غسله مرة أخرى ثم قومي ببشره بإستخدام المبشرة وبعد ذلك نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الجزر المبشورة بشرط أن تكون النار هادئة.
- ثم نضيف مباشرة كوب كبير ونصف من السكر ونقوم بتقليب الجزر مع السكر بإستمرار وبإستخدام ملعقة خشبية ونستمر في تقليبهم مع بعض حتى يتم التأكد من ذوبان السكر بشكل نهائي.
- وبعد ذلك قومي بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة ونضيف الماء لا نقوم بإضافة كل كمية الماء ولكن يفضل أن نضيفها بشكل تدريجي وعلى فترات بمعنى أن نضع كمية قليلة من الماء ونستمر في التقليب ونتركهم على النار ونضيف كمية أخرى.
- ثم نتركها على النار وتكون هادئة كما هي حتى يتم تسوية الجزر ونحصل على قوام المربى الجاهزة وبهد ذلك نرفعها من على النار ونترك الوعاء جانبا حتى تبرد تماما، وقومي بتجهيز برطمان يفضل أن يكون زجاجي ومحكم الغلق ونضع به خليط المربى ويتم غلقها جيدا ونتركها في الثلاجه ويمكن تناولها في أي وقت من الأوقات.
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