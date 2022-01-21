وصفة اليوم هي تحضير السر الياباني في تبييض البشرة 10 درجات والقضاء على التصبغات والتجاعيد في آن واحد، هذا الماسك يزيل التصبغات وآثار حب الشباب كما يزيل الرؤوس السوداء ويبيض البشرة في ثواني، كذلك يزيل الاسمرار من المناطق الداكنة ويقضي على البقع الداكنة والنمش، و لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى قشور البرتقال فهي تعتبر مقشر طبيعي للبشرة حيث أنها تفتح لون البشرة، لذا نقدم لكم اليوم وصفة سحرية تزيل التصبغات وتقضي على التصبغات و التجاعيد نهائياً وتقوم بتبييض البشرة 10 درجات.

السر الياباني في تبييض البشرة 10 درجات

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

صابون دوڨ أو أي نوع آخر من الصابون.

برتقالة.

ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

القضاء على التصبغات والتجاعيد نهائياً

نقوم ببشر قطعة من الصابون حتى نحصل على مقدار 3 ملاعق كبيرة من مبشور الصابون، ثم نقوم ببشر قشور البرتقالة ونضيفها إلى مبشور الصابون ثم نضيف عصير نصف برتقالة وعصير البرتقال هو مصدر غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تفتيح البشرة 5 درجات على الأقل فهو يصفي ويعالج كل مشاكل البشرة، ثم نخلط المكونات جيداً ونتركهم في الوعاء ونغطيه لمدة ليلة كاملة، وبعد ذلك نلاحظ ذوبان الصابون تماماً ويصبح الخليط قوامه كريمي ثم نضيف إليه الكركم ونخلط مجدداً، ولكي تتمكن من تبييض البشرة و القضاء على التجاعيد يتم إضافة نشا الذرة تدريجياً ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات ويكون كريمي ناعم.

تطبق الوصفة على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه ثم تترك على البشرة لمدة 25 دقيقة، وبعد ذلك تغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق مسام الجلد، مباشرة بعد غسلها ستحصلون على تبييض فوري بشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج، بشرة خالية من التصبغات البقع الداكنة والتجاعيد، وللحصول على أفضل النتائج كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع والنتيجة مدهشة وممتازة من الاستخدام الأول، والكمية المتبقية من الخلطة يمكنك الاحتفاظ بها في علبة زجاجية نظيفة وتوضع في الثلاجة، قدمنا لكم اليوم السر الياباني في تبييض البشرة 10 درجات والقضاء على التصبغات والتجاعيد في آن واحد.