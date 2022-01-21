طريقة مبتكرة لسلق اللحم خلال نصف الوقت بدون حلة الضغط بإضافة هذا المكون البسيط

اللحوم هي صنف مهم وأساسي على أي مائدة فهو أهم طبق رئيسي يكون عليها وقبل أن نطهو أي لحوم يجب أن نقوم بعدة أمور سهلة فيها مثل تنظيفها جيدا وإزالة أي دهون عليها ثم يجب أن نستخدم سكين حامي في التقطيع، وتعتبر عملية سلق اللحوم هي أطول مدة في الطهي، حيث اللحم يتطلب وقتاً حتى يستوي لذا فإن معظمنا يقوم باستخدام حلة أو طنجرة الضغط ليسرع من عملية الطهو وهذا حتى يستطيع استكمال باقي الأطباق ومن خلال موقعنا سنستعرض معا أسهل طريقة لسلق اللحمة وبدون حلة ضغط.

طريقة سلق اللحم بدون حلة ضغط

في حلة عادية على النار نضعها حتى تصبح ساخنة تماماً.

بعد ذلك نضع قطع اللحم كلها، ومن ثم نزل نقلب حتى تصبح قطع اللحم ذات لون بني.

نضع بعد ذلك بصل وورق الغار وحبهان وفلفل أسود وطماطم.

ثم ضعي ملعقة من ضمن المكونات السحرية في تسريع استواء اللحم وهي السكر.

بعدها أضيفي الماء ليغطي وجه اللحم.

والملعقة السحرية الأخرى هي ملعقة الزنجبيل فهو يطهو اللحم سريعا ويجعله طري وسهل المضغ.

ثم انتظري حتى يغلي اللحم وأزيلي الريم الذي يظهر على السطح.

ستلاحظي قلة وقت طهي اللحم وبعد أن ينضج أضيفي الملح ويصبح جاهز.

فوائد تناول اللحم

يعتبر من أهم مصادر البروتين الرئيسية والتي لها فائدة صحية كبيرة منها: