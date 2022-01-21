بأقل تكلفة أصنعي غسول للوجه بملعقة واحدة لتفتيح وتنقية البشرة وإزالة الزيوت والدهون في دقائق

غسول الوجه من أهم أنواع مستحضرات التجميل التي لها دور كبير في تنظيف البشرة والمحافظة عليه من جميع المشاكل التي ممكن أن تتعرض له وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من غسول الوجه وجميعها متوافر في كل الأسواق، فمنه غسول بالخيار أو بالعسل أو بالزبادي وغير ذلك العديد ولكن كل نوع بشرة لها غسول معين لها مثل البشرة الدهنية والجافة وغيرهم ومن الممكن أن غسول الوجه الذي يباع جاهز في الأسواق قد يحتوي علي مكونات أو مواد قد تضر البشرة، لذلك تبحث جميع السيدات والفتيات عن طريقة عمل الغسول بمكونات جميعها طبيعية ومتوافرة في كل بيت وطريقة تجهيزه سهلة ولا تحتاج إلى وقت كثير أو جهد لعمله والذي يتم تجهيزه في المنزل لا يكون مثل الذي يباع جاهز، فمن الضروري أن نلتزم وننتظم باستعمال الغسول لأنه له دور كبير جدا في العناية والإهتمام بالبشرة فهو يساعد على ترطيبه وتنعيمه بطريقة ملحوظة، ويمكنه أيضا أن يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة فهو يجعل الوجه له إشراقة ونضارة ويكون صافي وخالي من جميع المشاكل.

مكونات غسول للوجه بالزبادي

ثلاث ثمرات من الفراولة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الألوفيرا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل غسول للوجه بالزبادي