نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكلفة أصنعي غسول للوجه بملعقة واحدة لتفتيح وتنقية البشرة وإزالة الزيوت والدهون في دقائق في المقال التالي
غسول الوجه من أهم أنواع مستحضرات التجميل التي لها دور كبير في تنظيف البشرة والمحافظة عليه من جميع المشاكل التي ممكن أن تتعرض له وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من غسول الوجه وجميعها متوافر في كل الأسواق، فمنه غسول بالخيار أو بالعسل أو بالزبادي وغير ذلك العديد ولكن كل نوع بشرة لها غسول معين لها مثل البشرة الدهنية والجافة وغيرهم ومن الممكن أن غسول الوجه الذي يباع جاهز في الأسواق قد يحتوي علي مكونات أو مواد قد تضر البشرة، لذلك تبحث جميع السيدات والفتيات عن طريقة عمل الغسول بمكونات جميعها طبيعية ومتوافرة في كل بيت وطريقة تجهيزه سهلة ولا تحتاج إلى وقت كثير أو جهد لعمله والذي يتم تجهيزه في المنزل لا يكون مثل الذي يباع جاهز، فمن الضروري أن نلتزم وننتظم باستعمال الغسول لأنه له دور كبير جدا في العناية والإهتمام بالبشرة فهو يساعد على ترطيبه وتنعيمه بطريقة ملحوظة، ويمكنه أيضا أن يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة فهو يجعل الوجه له إشراقة ونضارة ويكون صافي وخالي من جميع المشاكل.
مكونات غسول للوجه بالزبادي
- ثلاث ثمرات من الفراولة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الألوفيرا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.
طريقة عمل غسول للوجه بالزبادي
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث ثمرات من الفراولة بشرط أن يتم قطع الجزء العلوي منها وقومي بغسلها جيدا بالماء ويتم تقطيعها ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الألوفيرا ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.
- وبعد ذلك قومي بتشغيل الخلاط حتى نحصل على خليط ناعم ومتماسك ونحضر علبة محكمة الغلق ونضع هذا الغسول بها ونتركه في الثلاجه.
- وعند إستخدام هذا الغسول يتم وضعه على البشرة من خلال التدليك على الوجه برفق لمدة خمس دقائق ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في اليوم للمحافظة علي البشرة وحمايتها من المشاكل.
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