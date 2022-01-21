أقوى كريم من الصيدلية هينور وشك وينعمه ورخيص جداً مناسب للميزانية الخاصة بيكي

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عمر شويل - جدة أقوى كريم من الصيدلية هينور وشك (البانثينول)، يعتبر بانثينول الأفضل على الإطلاق من بين الكريمات الخاصة بالبشرة الموجودة بالصيدلية، فهو يعطي للبشرة حيوية ونضارة جذابة ليس لها مثيل، ويقلل من ظهور التجاعيد لأنه يعمل على تجديد خلايا الجلد الميت، فله الكثير من الفوائد التي تجعله الكريم رقم واحد لتفتيح البشرة والعناية بها، ويمكن استخدامه مع الماسكات الطبيعية مع إضافة بعض المكونات وسنذكر بعضا منها خلال مقالنا اليوم.

استخدام أقوى كريم من الصيدلية هينور وشك

يمكنك إضافة بعض المكونات الطبيعية إلى الكريم للحصول على أفضل نتائج لبشرتك وجسمك، وهي:

ثلاث ملاعق كبار من كريم البانثينول.

ملعقتان من السمسم.

فيتامين e

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات السابقة جيدا للحصول على خليط متجانس، ثم نقوم بفرد الخليط بشكل جيد على كامل البشرة، وتركه لمدة عشرون دقيقة حتى تستفيد البشرة من فوائده، ثم غسل البشرة بماء فاتر وتجفيفها.

للحصول على نتائج فعلية يتم عمل الماسك السابق باستخدام الكريم خمس مرات في الأسبوع الواحد، لما له من فوائد فالسمسم يقضي على الشيخوخة المبكرة، وفيتامين e يقضي على الجلد الميت، والكريم يعمل على التفتيح والترطيب ان السمسم.

ماسك طبيعي باستخدام بانثينول

يوجد العديد من الماسكات والوصفات الطبيعية التي يتم تداولها كثيرا بين النساء للاهتمام ببشرتهم والحصول على النعومة والتفتيح المطلوب، ويعتبر أفضل الماسكات ما سيتم ذكره في الفقرة التالية.

يمكن إضافة مكونات مفيدة للبشرة و طبيعية مائة في المائة، وتتضمن هذه المكونات ما يلي:

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتين من النعناع المطحون.

ثلاث ملاعق من كريم بانثينول.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات السابقة معا بشكل جيد، ثم وضعة على البشرة لمدة ثلث ساعة، يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد حتى يتم غلق المسام لمنع دخول الشوائب إلى البشرة من خلالها.

ويعد للنعناع فوائد هامة فهو يضفي لمعانًا وإنعاش كبيرا للغاية على البشرة الفرد، ويعمل على إزالة الندبات الناتجة عن حب الشباب، أما الزبادي فوائده لا حصر لها فهو يعمل على إزالة الجلد الميت والتخلص من البقع الداكنة وترطيب البشرة بالإضافة إلى التخلص من ظهور حب الشباب، ويتم المواظبة على ذلك الماسك ثلاث مرات أسبوعيا للحصول نتيجة مثالية لنضارة البشرة.