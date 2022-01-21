أعملي حمام كريم طبيعي منزلي بدون تكلفة لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن وجعله انسيابي وحرير

تحلم كل فتاة وامرأة في الحصول على شعر ناعم وطويل لأن هذا يعد ميزة من ضمن المميزات التي تجعل المرأة جميلة وجذابة ولها إطلالة تلفت أنظار الآخرين، فمن المعروف أن الشعر الناعم والطويل يعتبر زينة بالنسبة للفتاة التي تتمتع به لذلك هي تحافط عليه دائما حتى يظل كما هو وتحميه من بعض المشاكل التي ممكن أن يتعرض له، فتتجنب استخدام الأشياء التي تعمل على ظهور هذه المشاكل ومنها منع استعمال السيشوار أو مكواة الشعر الكهربائية وهما يساعدان على تنعيم الشعر، وأيضا تتجنب استخدام أنواع الشامبو التي تحتوي مواد لا تصلح للشعر وكذلك البلسم نفس الشيء وغير هذا أنها لا يمكنها أن تستعمل كريمات العناية بالشعر لأنها تتكون أحيانا من عدة مواد كيميائية ممكن أن تضر الشعر وتتلفه تماما، وتحافظ دائما على تمشيطه لأن عند تركه لعدة أيام دون تمشيط قد يتشابك الشعر وتحدث مشكلة كبيرة وكذلك عدم غسله باستمرار فيكفي غسل الشعر مرتين في الأسبوع حتي نستفيد من الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس وتساعد على نعومة الشعر بطريقة طبيعية.

مكونات حمام كريم طبيعي للشعر

خمس ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.

ربع كوب كبير من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف كوب كبير من كريم مرطب مناسب.

طريقة عمل حمام كريم طبيعي للشعر