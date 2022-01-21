معجزة الجرجير السحرية لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ

الشعر الطويل يعد علامة من علامات الجمال التي تتمبز بها كل إمرأة أو فتاة فقد توحد طرق كثيرة ومتعددة تساعد على تطويل الشعر في خلال فترة قصيرة ولكن معظم الأشخاص لا يكن لديهم مصداقية في زيوت السعر والكريمات التي يتم الإعلان عنها، لأنها لا تؤدي إلى النتيجة المرغوب فيها فمن الممكن أن عند نستخدم هذه الأشياء قد تضر الشعر تماما بسبب إحتوائها على العديد من المواد الكيميائية التي تدهور صحة الشعر بشكل ملحوظ، لذلك تحرص كل السيدات والفتيات في العناية والإهتمام بالشعر حتى يكون ناعم وطويل لأن الكل يرغب في ذلك وهذا لن يحدث إلا بإستخدام الزيوت الطبيعية أو بإستعمال حمامات الكريم، وأحيانا توجد بعض النصائح التى تساعد على تطويل الشعر في خلال مدة قصيرة جدا وهي إستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك ونقوم بغسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الإسبوع، وهذا يتم بإستخدام حمام الكريم أو البلسم ومن الضروري أن يتم إستعمال بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الجرجير وزيت شجرة الشاي أو زيت الصبار وغير ذلك الكثير.

مكونات وصفة الجرجير لتطويل الشعر للركب

حزمة واحدة من الجرجير.

كوب واحد صغير من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة الجرجير لتطويل الشعر للركب