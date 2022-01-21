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عمر شويل - جدة أعملي شوربة الخضار المفيدة والمغذية بمقادير سهلة وبسيطة ألذ شوربة هدفيكي في الشتاء - ثقفني
في فصل الشتاء كل الناس يرغبون في تناول الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم ومن أحلى المأكولات التي تساعد على ذلك هو الشوربة فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الشوربة، ومن ضمنها شوربة العدس وشوربة الخضار وشوربة لسان عصفور وشوربة بالجمبري وغير ذلك الكثير وكل أنواع الشوربة بجميع نكهاتها لها طعم مميز ورائع وفي هذا المقال يتم تقديم أحلى وألذ أنواع الشوربة التي يمكن تناولها، والتي يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار والصغار وهي شوربة الخضار.
مكونات عمل شوربة الخضار
- ربع كيلو من الكوسة.
- ربع كيلو من الباذنجان.
- حبتان من البصل.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- كوب واحد كبير من البسلة.
- كوبان كبيران من الفاصولياء الخضراء.
- ثمرتان الجزر.
- كمية مناسبة من الشوربة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ثلاث ورقات من ورق اللورا.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
طريقة عمل شوربة الخضار
- نقوم بتجهيز كل هذه الخضراوات مثل ربع كيلو من الكوسة وربع كيلو من الباذنجان وحبتان من البصل وثمرتان من الجزر ويتم غسل هذه الخضراوات جيدا بإستخدام الماء بشرط أن يتم تقشير الجزر.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيع كل هذه الخضراوات على شكل مكعبات متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم ونضعهم في وعاء كبير ونضعهم على النار ونضيف إليهم كمية من كوب واحد كبير من البسلة وكوبان كبيران من الفاصولياء الخضراء.
- ثم نضع ثمرتان من الطماطم بشرط أن يكون مبشور ونقوم بإضافة ثلاث ورقات من ورق اللورا وثلاث فصوص من الحبهان ثم نضيف كمية مناسبة من الشوربة حتى تكون كافية لتسوية الخضار.
- وبعد ذلك قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونضيف كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار حتى نتأكد من تسوية جميع الخضراوات ومن الممكن أن نضع البسلة والفاصولياء بعد غليان الشوربة.
- وبعد تسويتها بطريقة جيدة نرفعها من على النار ونحضر طبق عميق مناسب للتقديم ونضع به كمية مناسبة من شوربة الخضار ويمكن أن نضيف إليها كمية مناسبة من عصير الليمون وهذا على حسب الرغبة.
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