أعملي شوربة الخضار المفيدة والمغذية بمقادير سهلة وبسيطة ألذ شوربة هدفيكي في الشتاء

في فصل الشتاء كل الناس يرغبون في تناول الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم ومن أحلى المأكولات التي تساعد على ذلك هو الشوربة فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الشوربة، ومن ضمنها شوربة العدس وشوربة الخضار وشوربة لسان عصفور وشوربة بالجمبري وغير ذلك الكثير وكل أنواع الشوربة بجميع نكهاتها لها طعم مميز ورائع وفي هذا المقال يتم تقديم أحلى وألذ أنواع الشوربة التي يمكن تناولها، والتي يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار والصغار وهي شوربة الخضار.

مكونات عمل شوربة الخضار

ربع كيلو من الكوسة.

ربع كيلو من الباذنجان.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

كوب واحد كبير من البسلة.

كوبان كبيران من الفاصولياء الخضراء.

ثمرتان الجزر.

كمية مناسبة من الشوربة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

طريقة عمل شوربة الخضار