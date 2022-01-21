عجينة الحليب الهشة وصفة العشر دقائق لألذ المعحنات والمخبوزات المنزلية

هناك العديد من أنواع المعجنات المميزة التي تعطينا مذاقًا مميزًا للمخبوزات إذ أن العجينة هي الأساس في الطعم فإذا كان مذاقها مقبولًا صلحت باقي الوصفة وإن كان العكس فإن الوصفة لن تكون جيدة مهما حاولنا، ومن أبرز العجائن المميزة هي عجينة الحليب الهشة القطنية كما وتعرف أيضًا بعجينة العشر دقائق لأنها لا تحتاج وقت في التحضير فقط في عشر دقائق وتصير العجينة جاهزة، وهناك طريقتين لعمل عجينة الحليب الهشة إما بالحليب البودرة أو الحليب السائل.

عجينة الحليب الهشة وصفة العشر دقائق

نبدأ أولًا بطريقة تحضير عجينة الحليب الهشة بواسطة الحليب السائل حيث تتكون من:

حليب سائل: كأس إلا ربع.

خميرة: ملعقة بحجم ملعقة طعام.

زيت ذرة: ربع كأس.

ملح خشن: نصف ملعقة بحجم ملعقة الشاي.

دقيق أبيض: مقدار كأسين ونصف كأس.

خطوات التنفيذ

يتم خلط المكونات الجافة في نفس الوعاء سويًا قبل إضافة مقدار الحليب السائل لها. يجب أن نقلب جيدًا لحين مزج المكونات الجافة مع السائلة لكي تتشكل عجينة متماسكة ومتجانسة. توضع العجينة في وعاء عميق مع تغطيتها جيدًا لحفظها من الهواء لتختمر في عشر دقائق. وبعد ذلك نضيف للعجينة الزيت والملح ونعجن مرة أخرى وبذلك صارت جاهزة.

طريقة عجينة الحليب الهشة بالحليب البودرة

أما عن تلك الطريقة فيستخدم الحليب البودرة وتتكون من:

زيت ذرة: نصف كأس.

دقيق منخول: خمسة كؤوس.

ماء دافئ: كأسان.

خميرة: 2 ملعقة بحجم ملعقة الطعام.

سكر أبيض: 2 ملعقة بحجم ملعقة طعام.

حليب بودرة أي نوع مرغوب به: ربع كأس.

ملح: رشة.

خطوات التنفيذ