سر طول ونعومة شعر الهنديات بالوصفة السحرية تنعيم وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ نمو بلا توقف

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عمر شويل - جدة توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تطويل وتكثيف الشعر، وهذا لأنها تعطي الشعر ما يحتاجه من عناصر غذائية وتحديدًا للفتيات لأن هذه الوصفات تصل لفروة الرأس وتغذيها بالعناصر التي تحتاجها، ولكن شرط نجاح هذه الوصفات هو الاستمرار عليها لحين ظهور نتيجة مرضية فالتوقف عن هذه الوصفات غير مجدي فعلي الأقل يجب الاستمرار على اتباع الوصفات ثلاثة أشهر لملاحظة النتيجة.

أفضل وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

تتميز هذه الوصفات بأنها سهلة وموجودة في كل منزل ويمكن تحضيرها ببساطة، ومن ضمن هذه الوصفات نجد:

وصفة زيت الخروع للشعر

زيت الخروع من الزيوت التي تحتوي على أحماض دهنية لها دور في ترطيب الشعر جيداً، هذا بجانب أنها تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ولهذا يفضل استخدامه كعلاج فعال لقشرة الشعر، لأنه ينشط فروة الرأس وتمتص الفوائد الموجودة في الزيت، وتتم هذه الوصفة كما يلي:

المكونات:

ملعقة زيت خروع صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع زيت الخروع في وعاء ونسخنه عن طريق وضعه في الميكروويف لمدة عشر ثواني حتى يصبح دافئاً.

ثم نزلك فروة الرأس بأطراف الأصابع والزيت جيداً والتركيز على أسفل جذور الشعر ونتركه على الشعر لمدة ربع ساعة ونشطفه جيداً.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

القرفة وزيت جوز الهند

تساعد التوابل على تعزيز الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر وتقويه، أما بالنسبة لزيت جوز الهند فهو مشبع بالأحماض الدهنية ويصلح الشعر ويساعد في نمو الشعر وزيادة كثافته، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات:

ملعقة قرفة مطحونة صغيرة.

ملعقة زيت جوز الهند صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً نقوم بخلط جميع المكونات معاً جيداً، ثم نضع القناع على جذور الشعر وجزء من الشعر.

بعد ذلك ندلك فروة الرأس ونترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح ما بين النصف ساعة : الساعة إلا ربع، ثم نشطفه بماء دافئ.

وصفة زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

ملعقة زيت جوز الهند كبيرة عضوي غير مكرر.

ملعقة عسل خام كبيرة.

طريقة التحضير: