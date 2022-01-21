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عمر شويل - جدة العيش البلدي بتاع الأفران بالعجينة الأصلية أعملي العيش البلدي بمقادير مظبوطة جداً بطعم طري - ثقفني
العيش البلدي لا يمكن الاستغناء عنه في الفطار أو العشاء وفي المحلات يتم عمل سندوتشات الفول والطعمية بداخله مع سلطة الطحينة وسلطة خضراء، وفي بعض الأوقات تمنعنا الظهور من الخروج لشرائه وفي هذه الحالة نحتاج إلى عمله في البيت ونحن نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة وبمكونات بسيطة تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.
طريقة عمل العيش البلدي
المكونات:
- 2 كوب دقيق أسمر.
- 2 كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب ردة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة كبيرة زيت.
- رشة ملح.
- كوب ونصف ماء دافئ.
طريقة التحضير:
- نحضر نصف كوب ماء دافئ ونضع بداخله السكر مع الخميرة ونقلب ثم يترك جانبا حتى تظهر فقاعات على الوجه ونتأكد من سلامة الخميرة.
- في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الردة ورشة الملح ثم يضاف مزيج الخميرة والزيت ونقوم بعجن المكونات للحصول على مزيج متجانس.
- إذا احتاج العجين ماء يضاف تدريجيا مع العجين حتى لا تلتصق العجينة باليد ثم تغطي ونتركها جانبا لمدة ساعتين لكي تختمر.
- نفرد على الرخامة ردة ونقوم بعمل كرات صغيرة بعد ذلك باستخدام النشابة نصنع دائرة من العجينة المفرود بسمك واحد.
- يوضع في صينية الخبز ويترك لمدة 10 دقائق ثم ندخلها إلى فرن ساخن حتى ينضج واتركيه جانبا لكي يبرد ثم يحفظ في أكياس الثلاجة.
طريقة عمل العيش البلدي بالدقيق الابيض
المكونات:
- 2 كوب ونصف دقيق أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة زيت.
- سكر.
- رشة ملح.
- ماء دافئ للعجن أو حليب دافئ.
طريقة التحضير:
- بولة كبيرة ونضع بها الدقيق مع الخميرة والسكر ورشة الملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك يضاف الماء تدريجيا ونعجن باليد للحصول على عجينة ناعمة ثم نضع الزيت ونعجن لمدة 7 دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة.
- نغطي الوعاء بفوطة دافئة ويترك جانبا لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمه ثم تقسم إلى كرات متساوية ونفردها بالنشابة.
- نتركها في مكان دافئ مرة أخري لكي يختمر ثم نقوم بوضع مقلاة على النار حتى تسخن ونطهي الخبز بداخلها من الجانبين.
- ثم يوضع في فوطة جافة لكي يظل طري والآن أصبح لديك خبز بيتي نظيف وجاهز للطعام وبالهنا والشفا.
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