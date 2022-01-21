أعملي الكمونية السودانية بلحم الغنم بتتبيلة لذيذة على الطريقة السودانية الأصلية بطعم شهي

تعد الكمونية من الاكلات الشعبية المعروفة، وهى اكلة عربية مشهورة، التى تتمتع بمذاق خاص وهى تتكون من عدة عناصر مفيدة، ويمكن تحضيرها فى المنزل بأكثر من طريقة، فمنا من يفضلها بلحم الغنم اوالكبدة كلآ على حسب رغبته، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكمونية السودانية بطريقة سهلة.

طريقة عمل الكمونية باللحم

المكونات

نصف كيلو من لحم الغنم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

فلفل أخضر حامى حسب الرغبة.

٤حبات من الطماطم المعصورة.

٢فص ثوم مهروس.

٣بصلات متوسطة الحجم مفرومين.

٤معالق كبيرة من الطمون الناعم.

بقدونس مفروم.

٢معلقة كبير من معجون الطماطم.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

طريقة التحضير

فى قدر كبير على نار متوسطة نضع الزيت مع البصل والثوم.

نقلب جيدآ ثم نضف اليهم الفلفل والبهارات مع الفلفل الاسود والكمون مع التقليب المستمر.

نضف اليهم معجون الطماطم وقطع اللحم.

نستمر فى التقليب جيدآ لمدة ٥دقائق.

نضع عليهم الطماطم المعصورة مع كوب من الماء والملح.

نتركهم على نار متوسطة حتى تنضج تمامآ.

عند تسويتها تفرغ فى وعاء للتقديم ثم تزين باللبقدونس المفروم.

تقدم ساخنة مع الارزاو الخبز.

طريقة عمل الكمونية بالكبدة

المكونات

نصف كيلو من الكبدة البلدى الشرائح.

٢معلقة كبيرة من معجون الصلصة.

٣معالق كبيرة من الكمون.

٣فصوم من الثوم المهروس.

ملح وفلفل اسود.

فلفل حامى حسب الرغبة.

كوب من الطماطم المعصورة.

نصف كوب من الماء.

٢معلقة كبيرة من الذبدة

طريقة التحضير

فى وعاء على نار متوسطة نضع الذبدة مع الثوم والكمون.

نقوم بتشويحهم ثم نضف اليهم شرائح الكبدة ونقلب جيدآ حتى يتغير لونها.

نضع عليهم معجون الطماطم مع الملح والفلفل الاسود ونقلب جيدآ.

نضف اليهم الطماطم المعصورة مع الماء ونقوم بتغطيته لمدة ربع ساعه حتى ينضج.

طريقة عمل الارز بالشعيرية

المكونات

٢كوب من الارز المغسول والمصفى.

كوب من الشعرية.

٢معلقة كبيرة من الذبدة.

معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

٢كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

الطريقة